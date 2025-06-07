Для чего нужны два крана в кухонном смесителе, какие функции они выполняют и стоит ли устанавливать такой вариант в собственной кухне, рассказывает 24 Канал.
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Что такое кухонный смеситель с двумя кранами
Речь идет о смесителе, в котором есть два отдельных источника подачи воды. Это может быть два отдельных рычага, два отверстия или два поворотных крана. Внешне конструкция может выглядеть по-разному, но ее суть одна – отдельное регулирование или разделение типов воды.
Основные варианты и назначение
- Один кран для обычной водопроводной воды, второй – для фильтрованной.
Самая распространенная причина установки двух кранов – это использование фильтра для очистки воды, который выводит отдельный носик или рычаг с того же самого смесителя.
В таком случае один кран используется для бытовых нужд (мытье посуды, овощей, уборка), а второй – для питьевой воды после очистки.
Это удобно, потому что не нужно монтировать отдельный смеситель для фильтра, а вся система интегрирована в одну конструкцию.
- Один рычаг – горячая вода, второй – холодная.
Менее современный, но все еще распространенный вариант – двухвентильный смеситель, где отдельно открывается холодная и горячая вода. Пользователь регулирует температуру вручную, комбинируя потоки.
Этот вариант считается менее удобным, чем однорычажные смесители, но он до сих пор используется из-за простоты ремонта и классического вида.
Смесители с двумя кранами являются удобным решением / Фото Freepik
- Два источника для технической и питьевой воды.
В некоторых домах есть раздельные системы подачи воды – например, техническая вода из колодца и питьевая из централизованного водопровода. В этом случае смеситель с двумя кранами позволяет выбирать, какую воду использовать для каких задач.
- Встроенное подключение дополнительных устройств.
Иногда один из кранов используется для подачи воды на посудомоечную машину, нагреватель воды, автомат для кофе или кулер.
Такой вариант обычно встречается в дорогих кухонных системах или профессиональных кухнях.
Преимущества и недостатки смесителей с двумя кранами
Смесители с двумя кранами – это актуальное и удобное современное решение, имеющее свои преимущества:
- Удобство – можно одновременно мыть посуду и набирать питьевую воду.
- Компактность – нет необходимости устанавливать несколько кранов на мойке.
- Экономия пространства – особенно актуально для небольших кухонь.
- Функциональность – возможность комбинировать бытовую и очищенную воду.
- Эстетика – современные модели гармонично вписываются в интерьер.
В то же время такие краны не лишены недостатков и имеют определенные нюансы в работе:
- Сложный монтаж – смеситель с двойной системой требует правильного подключения к фильтру или отдельных линий водоснабжения.
- Высокая стоимость – такие модели обычно дороже классических однорычажных.
- Потребность в регулярном обслуживании фильтров – питьевая линия требует своевременной замены картриджей.
Кстати, вода может содержать вредные примеси, что могут вызвать заболевания и раздражение, поэтому решения, которые позволяют фильтровать воду, довольно важны сегодня.