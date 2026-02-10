Как согревались в английских замках во времена Тюдоров, когда были сильные морозы

В XVI веке Европу накрыло резкое похолодание, известное как Малый ледниковый период. Зимы становились настолько суровыми, что Темза время от времени замерзала от берега до берега.

В 1564 году на ее льду жгли костры, жарили мясо и даже танцевали. По легендам, королева Елизавета I стреляла из лука прямо на замерзшей реке, а Генрих VIII катался по ней на санях. Но за зрелищностью стояла жесткая реальность: неурожаи, голод и смерти от холода – иногда даже летом. Именно эти условия заставили людей искать новые способы сохранить тепло. И некоторые из них оказались на удивление эффективными. Об этом пишет BBC.

Как согревались в Англии в 16 веке – периоде самых больших морозов?

Замок, который "работает" с солнцем

Один из лучших примеров – поместье Гардвик-Холл в графстве Дербишир. Его построили в конце XVI века во времена, когда холод достиг пика. Архитектура здания была продумана так, чтобы максимально сохранять тепло – без всяких батарей или кондиционеров.

Рядом стоят сразу два имения: старый – массивный, неровный, перестроенный много раз, и новый – светлый, симметричный, с огромными окнами.

Современники шутили, что в нем "больше окон, чем стен". И это не случайно.

, Владелица замка, графиня Элизабет Шрусбери (Бесс), имела достаточно денег _COPY2 чтобы экспериментировать. Она, вероятно, сначала планировала расширить массивное "старое" здание Гардвика, но потом передумала и начала строить новое.

Некоторые исследователи считают, что после смерти мужа и получения значительного состояния она сознательно взялась за проект теплого и комфортного дома – такого, который позволил бы спокойно пережить холодные годы Малого ледникового периода.

Новый Хардвик-Холл почти идеально сориентирован по линии север – юг. Это позволяло "ловить" максимум солнечного света в течение дня. Утром хозяйка находилась в длинной галерее, выходившей на восток. Днем и вечером – в комнатах с юго-западной стороны.

А кухни разместили на северо-западе – там прохладнее, и это помогало хранить продукты.

Замок Гардвик-Холл в Дербишире / Фото Alamy

Секрет тепла – не только в солнце. Часть северных окон в замке – фальшивые: снаружи они кажутся настоящими, но изнутри заблокированы. Так уменьшали потери тепла.

Камины расположили не у внешних стен, а внутри здания – чтобы тепло не "убегало" наружу.

Центральная стена толщиной более 1,3 метра работала как аккумулятор: камень и кирпич накапливали тепло от огня и медленно отдавали его в течение многих часов.

Исследования показали: зимой внутри Гардвика могло быть на 10 градусов теплее, чем на улице. Для сравнения, в большинстве тогдашних имений разница составляла лишь 2 – 3 градуса.

Добавьте к этому гобелены на стенах, тяжелые занавеси на окнах и вокруг кроватей, многослойную одежду из бархата и меха – и получите действительно продуманную систему тепла.

Уроки из XVI века для XXI

Архитектура елизаветинской эпохи и сегодня может многое подсказать. Дома, спроектированы с учетом движения солнца, направления ветра и смены времен года, требуют значительно меньше энергии для обогрева и охлаждения.

Зато современные стеклянные небоскребы часто работают вопреки климату: зимой они быстро теряют тепло, а летом превращаются в настоящие теплицы, заставляя тратить все больше энергии.

Архитектура должна сотрудничать с природой, а не бороться с ней – именно так мыслили создатели Хардвик-Холла. Поэтому их идеи снова становятся актуальными в эпоху климатических изменений.

Как наши предки согревались зимой?

Sky History называет еще несколько способов, которыми наши предки боролись с холодом.

Римское "центральное отопление"

Зажиточные римляне пользовались гипокаустом – системой подогрева пола. Горячий воздух от печи проходил под домом и между стенами. Это было эффективно, но очень затратно и доступно только богатым.

Уголь в викторианскую эпоху

В XIX веке Британия буквально жила на угле. Им топили камины, подогревали воду и целые поместья. Некоторые дворцы сжигали десятки тонн угля ежедневно.

"Зимняя спячка" для бедных

В холодные зимы бедные крестьяне в Европе просто спали. Семьи часами лежали в постели, прижимаясь друг к другу, чтобы сохранить тепло и меньше есть. Кое-где люди даже спали вместе со скотом.

Огромные камины

В замках и больших домах камины были гигантскими – настолько, что в них можно было жарить целое животное. Камин был в каждой комнате, а количество каминов даже облагали налогом.

Переносные жаровни

В тюдоровские времена использовали металлические жаровни с углем, которые ставили посреди комнаты. Они грели, но часто вызывали пожары – из-за них сгорели даже королевские дворцы.

Грелки для кровати

Перед сном в кровать клали металлический сосуд с горячим углем, чтобы прогреть постель. Это было удобно, но опасно из-за огня и угарных газов.

Ткани вместо утепления

В холодных замках стены завешивали гобеленами, а кровати – тяжелыми шторами. Ткань задерживала сквозняки и помогала сохранять тепло, особенно ночью.

Как финны делают теплый пол без электричества и труб

Финский метод утепления пола не предусматривает подогрева. Его суть – не выпускать тепло из дома вниз, в грунт и фундамент.

Благодаря этому пол остается теплым сам по себе, работая как термос.

Пол делают многослойным:

устанавливают деревянные лаги;

между ними кладут толстый слой каменной ваты в два слоя без щелей;

оставляют вентиляционный зазор для защиты от влаги;

сверху монтируют прочные влагостойкие плиты под финишное покрытие.

Как следствие – пол теплый без электричества и труб, меньшие потери тепла во всем доме, нечему ломаться, комфорт не зависит от отключений света.