Основа этой технологии – многослойная конструкция, где каждый элемент уменьшает теплопотери. Благодаря правильной изоляции пол не "тянет" холод снизу и остается теплым даже зимой, пишет ТСН.

Как сделать теплый пол по финскому методу?

Несущий каркас

Сначала монтируют деревянные лаги из бруса высотой около 200 миллиметров. Такая толщина нужна, чтобы разместить достаточный слой утеплителя. Древесину обязательно обрабатывают защитными средствами от влаги, грибка и огня.

Главный теплоизоляционный слой

Между лагами укладывают базальтовую (каменную) вату высокой плотности – примерно 90 – 110 килограммов на кубический метр. Именно она обеспечивает долговечность и эффективность системы, ведь не проседает с годами и хорошо удерживает тепло. Утеплитель кладут в два слоя по 100 миллиметров со смещением стыков, чтобы полностью убрать щели и мостики холода.

Вентиляционный зазор

Поверх лаг монтируют контробрешетку из брусков 50 на 50 миллиметров. Она создает воздушную прослойку, которая защищает конструкцию от конденсата и помогает равномерно сохранять тепло.

Финишная основа

Сверху укладывают влагостойкие плиты ДСП или аналогичный материал толщиной от 12 миллиметров. Такая плита накапливает тепло и образует прочную и ровную основу для любого покрытия – ламината, доски или ковролина.

Почему этот метод выгоден:

пол теплый без затрат на электричество или газ;

уменьшаются общие теплопотери дома;

нет труб и кабелей, которые могут выйти из строя;

система работает десятилетиями без обслуживания;

комфорт не зависит от отключений света.

Финская технология показывает, что тепло в доме обеспечивают не сложные системы, а грамотное утепление и правильная работа с физикой тепла / Фото Pinterest

Как еще утеплить пол зимой?

Из-за роста расходов на коммунальные услуги утепление пола становится одним из самых эффективных способов сохранить тепло в доме. Именно через пол часто теряется значительная часть тепла – через щели между досками, плинтусами и места прохода труб. Об этом пишет Ideal Home.

Больше всего утепление нужно первому этажу, а также полам над неотапливаемыми помещениями – гаражами или подвалами. Это не только делает жилье теплее, но и помогает уменьшить счета за отопление.

Основные варианты утепления пола:

Рулонная вата (стекловолокно)

Дешевый и простой вариант для укладки между лагами, однако работать с ней нужно в защитной одежде.

Жесткие пенополимерные плиты

Подходят и для бетонных, и для деревянных полов. Легкие в монтаже, но требуют точных замеров.

Напыляемая пена

Наносится профессионалами, хорошо заполняет все щели и обеспечивает высокий уровень теплоизоляции. Минус – высокая цена.

Мультифольговая изоляция

Тонкий, легкий материал с фольгой, который отражает тепло. Долговечный, но дороже других решений.

Герметизация щелей (защита от сквозняков)

Заделка зазоров в полу и возле плинтусов помогает уменьшить потери тепла с минимальными затратами.

Ковры и ковролин добавляют комфорт под ногами

Добавляют комфорта под ногами, но сами по себе не заменяют полноценное утепление.

