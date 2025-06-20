Как правильно и безопасно почистить жалюзи: полный гайд

Жалюзи – одна из тех вещей в доме, о которых легко забыть во время уборки. Мы ежедневно смотрим в окна, бережно выбираем шторы, но часто не замечаем, как на ламелях жалюзи скапливается пыль, грязь и даже пятна.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, на самом деле эти элементы интерьера исправно выполняют роль пылевых магнитов. Как их очистить без лишних усилий и вреда для материалов, рассказываем далее.

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Как часто следует чистить жалюзи

Специалисты рекомендуют вытирать пыль еженедельно или хотя бы раз в две недели. Полную чистку можно проводить реже – в зависимости от уровня загрязнения. Регулярная уборка не только облегчает жизнь, но и продлевает срок службы жалюзи.

Как удалить пыль с жалюзи

Для легкой очистки вам понадобятся: салфетка из микрофибры или щетка для пыли, насадка-щетка для пылесоса, лестница, если жалюзи установлены высоко.

Первым шагом закройте жалюзи и протрите обе стороны микрофибровой тряпкой или пылесосом.

Откройте жалюзи под другим углом и повторите. Также не забудьте о верхнем механизме.

Если же только этим не обойтись, пришло время для более основательного мытья. Жалюзи можно снять и замочить в ванне с теплой водой и средством для мытья посуды или уксусом. Также можно промыть их водой из шланга на улице.

Таким образом вы полностью очистите свои аксессуары и они будут служить еще долгие годы, не создавая дополнительного загрязнения дома.

Кстати, если ваши жалюзи установлены на раздвижных стеклянных дверях, их можно заменить более практичной альтернативой.