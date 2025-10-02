Можно использовать снова и снова: как почистить банки от свечей
- Существуют три метода очистки банок от остатков воска: замораживание, использование горячей воды и метод с духовкой.
- Стеклянные банки от свечей можно повторно использовать для хранения различных вещей, таких как канцелярские принадлежности, монеты, ватные палочки или даже для выращивания растений.
Ароматические свечи уже давно стали любимым элементом уюта дома. Они не только создают приятную атмосферу, но и часто продаются в стильных стеклянных банках, которые жалко выбрасывать.
это и не нужно делать, ведь такие емкости легко можно использовать повторно, хотя сначала и нужно избавиться от остатков воска и ярлыков. Какие проверенные способы помогут быстро и без лишних усилий очистить банки от свечей, рассказываем далее.
Как очистить банки от свечей?
Метод замораживания
Это самый легкий способ для тех, кто не любит мороки. Просто снимите крышку и поставьте банку с недогоревшей свечой в морозильную камеру на ночь. От холода воск уменьшится в объеме и легко отойдет от стекла.
Утром достаньте банку, переверните ее и куски воска сами выпадут. Остатки можно аккуратно подчистить ложкой или ножом для масла. Затем достаточно вымыть банку мыльной водой и она готова к новому использованию.
Метод с горячей водой
Если у вас остался небольшой слой воска, пригодится горячая вода. Поставьте банку в термостойкую миску в раковине и залейте кипятком, оставляя немного места сверху. Воск постепенно расплавится, всплывет на поверхность и застынет тонким слоем. Через полчаса его можно легко вынуть руками или ложкой. После этого помойте банку и снимите этикетки.
Метод с духовкой
Этот способ удобен, если нужно очистить сразу несколько банок или если они имеют узкое горлышко. Сначала снимите этикетки. Если они не отклеиваются, замочите банки в горячей воде или протрите спиртом. Затем застелите противень фольгой и поставьте банки вверх дном. Разогрейте духовку до примерно 90°C и оставьте их там на 15 минут. Воск растопится и вытечет на фольгу. Дайте банкам остыть, а затем помойте их с мылом.
Как повторно использовать банки из-под свечей?
Стеклянные банки настолько универсальны и удобны, что возможности их применения почти безграничны. они подходят для хранения большинства вещей и могут быть использованы в частности:
- На рабочем столе для хранения мелких канцелярских принадлежностей, таких как скрепки, зажимы для папок и резинки.
- В прачечной для складывания монеты, которые вы достаете из карманов брюк, которые вот-вот выстираются.
- В ванной комнате для организации ватных палочек, дисков, резинок для волос и пластырей.
- В рукоделии для хранения мелких принадлежностей, таких как помпоны, пуговицы и блестки.
- В столовой для создания маленьких букетов из цветов за столом.
- Как сосуд для размножения черенков растений или выращивания трав в воде.
Какую опасность скрывают свечи?
Несмотря на свой милый дизайн, приятный запах и общую декоративность, свечи могут также скрывать опасность.
Если их использовать неправильно, они могут вызвать пожар, поэтому важно всегда следить за свечами и ни в коем случае не лить на них воду, если началось неконтролируемое горение.