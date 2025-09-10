Современные туши для ресниц предлагают действительно хорошую стойкость, однако это касается не только макияжа, но и пятен, которые они могут оставлять на полотенцах.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чтобы удалить загрязнения от косметики, стоит действовать быстро. Как наиболее эффективно убрать следы туши с полотенца, рассказываем далее.

Как удалить тушь с полотенца?

Немного средства для мытья посуды может спасти полотенца, на которых остались пятна от туши. Однако не стоит давать косметике высохнуть и глубоко проникнуть в ткань. Сразу переходите к следующим действиям:

Смочите пятна теплой водой из-под крана.

Капните каплю средства для мытья посуды на каждое пятно, затем осторожно потрите, чтобы растворить тушь.

Переверните полотенце и промойте каждое пятно теплой водой.

Если пятно все еще частично видно, добавьте еще каплю моющего средства для посуды или спрея для выведения пятен, чтобы предварительно обработать его.

Через 10 или 15 минут бросьте полотенца в стиральную машину и постирайте их в горячей воде с обычным моющим средством.

Проверьте полотенца, чтобы убедиться, что пятна полностью исчезли, прежде чем сушить их. Если следы косметики все еще видны, предварительно обработайте их и постирайте еще раз.

На полотенцах часто остаются пятна от косметики / Фото Freepik

Что делать, если полотенца не спасти?

Иногда избавиться от пятен на полотенцах не удается. Тогда возникает вопрос о том, что с ними делать дальше.

Старые полотенца не обязательно выбрасывать, их можно повторно использовать.

К примеру, как многократные насадки для швабры, тряпки для уборки, наполнитель для комнатных растений, многократные подушечки для снятия макияжа или основу для создания лежаков и игрушек для животных.