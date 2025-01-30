Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, если ваши полотенца потеряли прежнее качество, – это знак, что пришло время их заменить. Но не спешите выбрасывать их в мусорку. Как использовать полотенца повторно или переработать для других домашних нужд, рассказываем далее.

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Многоразовые насадки для швабры

Вырежьте старое полотенце по размеру швабры, закрепите его на насадке и используйте для сухой или влажной уборки. После использования полотенце можно постирать и повторно применять.

Тряпки для уборки

Разрежьте старое полотенце на небольшие куски и используйте их для протирания мебели, мытья автомобиля, уборки кухни и пола. Такие тряпки хорошо впитывают воду и легко стираются.

Наполнитель для комнатных растений

Если нужно поднять уровень растения в декоративном горшке, используйте свернутые полотенца как наполнитель. Они создадут стабильную основу и помогут закрепить растение.

Многоразовые подушечки для снятия макияжа

Разрежьте полотенце на небольшие квадраты, обшейте края и используйте их для умывания или снятия макияжа. Это отличная альтернатива одноразовым ватным дискам.

Рукавицы для уборки

Сделайте своими руками варежки для вытирания пыли или влажной уборки. Вырежьте из полотенца две части в форме варежки, сшейте их вместе – и удобный инструмент для уборки готов.

Как использовать старые полотенца: смотрите видео

Лежаки и игрушки для животных

Старые полотенца можно превратить в теплые подстилки для домашних любимцев или плетеные игрушки для собак.

Кстати, приюты для бездомных животных всегда нуждаются в полотенцах для обустройства лежаков или ухода за животными.

Инструмент для очистки вентиляционных отверстий

Прикрепите полоску полотенца к проволоке или гибкой палочке и используйте ее для удаления пыли и ворсинок из вентиляционных решеток.

Безопасная завивка волос

Нарежьте полотенце на длинные полоски и используйте их для безопасной завивки волос без нагрева.

Банная рукавица

Превратите старое полотенце в банную варежку для удобного намыливания и пилинга кожи.

Защита от сквозняков

Скрутите полотенце, зашейте его в форме валика и используйте как уплотнитель для дверей или окон, чтобы сохранить тепло в доме.

Подвязки для растений

В саду полотенца можно нарезать на мягкие полоски и использовать для поддержки хрупких растений.