Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, чтобы удалить загрязнения от косметики, стоит действовать быстро. Как наиболее эффективно убрать следы туши с полотенца, рассказываем далее.
Как удалить тушь с полотенца?
Немного средства для мытья посуды может спасти полотенца, на которых остались пятна от туши. Однако не стоит давать косметике высохнуть и глубоко проникнуть в ткань. Сразу переходите к следующим действиям:
- Смочите пятна теплой водой из-под крана.
- Капните каплю средства для мытья посуды на каждое пятно, затем осторожно потрите, чтобы растворить тушь.
- Переверните полотенце и промойте каждое пятно теплой водой.
- Если пятно все еще частично видно, добавьте еще каплю моющего средства для посуды или спрея для выведения пятен, чтобы предварительно обработать его.
- Через 10 или 15 минут бросьте полотенца в стиральную машину и постирайте их в горячей воде с обычным моющим средством.
- Проверьте полотенца, чтобы убедиться, что пятна полностью исчезли, прежде чем сушить их. Если следы косметики все еще видны, предварительно обработайте их и постирайте еще раз.
На полотенцах часто остаются пятна от косметики / Фото Freepik
Что делать, если полотенца не спасти?
Иногда избавиться от пятен на полотенцах не удается. Тогда возникает вопрос о том, что с ними делать дальше.
Старые полотенца не обязательно выбрасывать, их можно повторно использовать.
К примеру, как многократные насадки для швабры, тряпки для уборки, наполнитель для комнатных растений, многократные подушечки для снятия макияжа или основу для создания лежаков и игрушек для животных.