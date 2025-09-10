Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, щоб видалити забруднення від косметики, варто діяти швидко. Як найбільш ефективно прибрати сліди туші з рушника, розповідаємо далі.

Як видалити туш з рушника?

Трохи засобу для миття посуду може врятувати рушники, на яких залишились плями від туші. Однак не варто давати косметиці висохнути та глибоко проникнути у тканину. Одразу переходьте до наступних дій:

Змочіть плями теплою водою з-під крана.

Капніть краплю засобу для миття посуду на кожну пляму, потім обережно потріть, щоб розчинити туш.

Переверніть рушник і промийте кожну пляму теплою водою.

Якщо пляму все ще частково видно, додайте ще краплю мийного засобу для посуду або спрею для виведення плям, щоб попередньо обробити її.

Через 10 або 15 хвилин киньте рушники в пральну машину та виперіть їх у гарячій воді зі звичайним мийним засобом.

Перевірте рушники, щоб переконатися, що плями повністю зникли, перш ніж сушити їх. Якщо сліди косметики все ще видно, попередньо обробіть їх та виперіть ще раз.

На рушниках часто залишаються плями від косметики / Фото Freepik

Що робити, якщо рушники не врятувати?

Іноді позбутися плям на рушниках не вдається. Тоді постає питання про те, що з ними робити далі.

Старі рушники не обов'язково викидати. Їх можна повторно використати.

До прикладу, як багаторазові насадки для швабри, ганчірки для прибирання, наповнювач для кімнатних рослин, багаторазові подушечки для зняття макіяжу чи основу для створення лежаків та іграшок для тварин.