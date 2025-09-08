Найбільша помилка, через яку колись розкішні рушники стали жорсткими та шершавими, – це неправильне використання сушарки, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Чому рушники стають жорсткими?

Якщо сушити рушники на мотузці, вони можуть стати жорсткими, бо вода фактично "застрягає" у волокнах. Рушники, висушені в сушарці, теж можуть ставати жорсткими – якщо температура занадто висока, вона пошкоджує волокна.

Ще одна поширена помилка – переповнення сушарки під час намагання висушити одразу багато рушників. Через це повітря не може вільно циркулювати, і рушники виходять менш м'якими.

Щоб виправити ситуацію, потрібно встановити середній температурний режим сушарки та не перевантажувати її – і незабаром можна буде знову насолоджуватись приємною м'якістю рушників.

Рушники часто стають жорсткими через неправильне сушіння / Фото Pixabay

Як повернути рушникам м'якість?

Повернути м'якість рушникам – легко і недорого. Потрібні лише два інгредієнти: оцет і сода.

Спершу треба випрати рушники у пральній машині, використовуючи склянку білого оцту замість прального засобу. Обов'язково оберіть гарячий режим прання.

Після завершення циклу з оцтом, повторіть прання, цього разу додавши склянку харчової соди.

Після двох циклів (з оцтом і з содою), висушіть рушники на низькій або середній температурі. Вони мають знову стати приємними на дотик. Якщо ж ні – можливо, вони просто відслужили своє. Але навіть у цьому випадку не поспішайте викидати їх, є безліч способів дати старим рушникам друге життя.