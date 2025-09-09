Мытье дивана или софы это более рискованное дело, чем даже чистка ковров, поскольку обивка часто намного дороже и ее намного легче повредить.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, вызывать профессионалов каждый раз все же не обязательно. Как почистить диван осторожно, рассказываем далее.

Как почистить диван?

Пропылесосьте диван, в частности подушки и пространство под ними, чтобы удалить загрязнения, которые не растворяются в воде.

Проверьте информацию о диване. Если он изготовлен из натуральных тканей или его нужно чистить только в химчистке, то на этом процесс самостоятельной чистки заканчивается. Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению обивочной ткани. В остальных случаях можно выполнить еще несколько шагов.

Используйте пульверизатор, чтобы тщательно опрыскать диван нейтральным чистящим средством. Если он большой, это можно делать частями.

Осторожно проведите мягкой щеткой для обивки по дивану несколько раз, чтобы средство лучше впиталось. Не трите не трите. Оставьте примерно на 10 минут.

Медленно проведите пароочистителем по дивану, чтобы удалить чистящее средство. Если нет пароочистителя, используйте белое полотенце и тщательно промокните участки.

Дайте высохнуть. Чтобы ускорить процесс сушки, можно еще несколько раз пройтись по дивану пароочистителем, на этот раз без использования пара, или организовать хорошую циркуляцию воздуха, чтобы влага не застаивалась.

Не все материалы можно чистить самостоятельно / Фото Freepik

Когда стоит доверить чистку профессионалам? Все зависит от типа обивки и сложности загрязнения.



Синтетические ткани, такие как микрофибра, нейлон, полиэстер, акрил и другие, безопасны для чистки дома. Однако натуральные ткани, такие как хлопок и шерсть, лучше оставить профессионалам.



Кроме того, если загрязнения очень сильные и глубокие, стоит обратиться за помощью, чтобы не усугубить ситуацию.

Как почистить подушки с дивана?

Не только сам диван нуждается в очистке, а и его аксессуары, в частности подушки. Они могут накапливать грязь месяцами, ведь крайне мало владельцев вспоминают о них во время уборки.

Однако здесь тоже важен осторожный подход. Чтобы почистить диванные подушки дома следует либо постирать их чехлы при наличии, или осторожно очистить аксессуары влажной щеткой.