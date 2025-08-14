Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, на самом деле такая процедура сохранит диван новым и свежим гораздо дольше, а также позволит избежать раздражений и аллергий, возникающих, когда мы ложимся на грязные подушки. Как позаботиться о своих диванных аксессуарах, чтобы избежать проблем, рассказываем далее.

Как часто чистить подушки на диване?

Если подушки имеют чехлы, что снимаются, их стоит по крайней мере раз в месяц.

В то же время, если такая опция отсутствует, придется применить более практичный подход, обрабатывая пятна и загрязнения отдельно и обращаясь к профессиональной чистке при необходимости.

Между стиркой и точечной чисткой следует пылесосить подушки дивана еженедельно.

Подушки стоит чистить регулярно / Фото Freepik

Как почистить подушки на диване?

Пропылесосьте подушки

Сначала вынесите подушки на улицу и похлопайте по ним, чтобы избавиться от мусора и пыли. Если дома есть домашние животные, удалите также шерсть.

Далее пропылесосьте подушки и не забывайте о самом диване, удаляя пыль из всех щелей и углов.

Точечное удаление пятен

В зависимости от материала средства для чистки могут отличаться. Так, для удаления пятен из микрофибры хорошо подходит спирт, а для кожи достаточно будет протереть загрязнения водой.

Стирка чехлов, если они есть

Некоторые диванные подушки имеют съемные чехлы, которые можно стирать в стиральной машине. Как всегда, перед чисткой важно ознакомиться с этикеткой с инструкциями по уходу, но в целом это безопасная процедура, не требующая особых знаний.

Мытье подушек, если чехлов нет

Если чехлов на подушках нет, в миске или небольшом ведре смешайте теплую воду с половиной чайной ложки средства для мытья посуды без красителей. Если смесь не пенится, помешивайте ее, пока не появится пена.

С помощью щетки нанесите небольшое количество раствора на подушки и очень осторожно потрите. Далее протрите ткань влажной тряпкой и подождите пока ткань полностью не высохнет.

С помощью щетки нанесите небольшое количество раствора на подушки и очень осторожно потрите. Далее протрите ткань влажной тряпкой и подождите пока ткань полностью не высохнет.