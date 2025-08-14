Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, насправді ж така процедура збереже диван новим і свіжим набагато довше, а також дозволить уникнути подразнень та алергій, що виникають, коли ми лягаємо на брудні подушки. Як подбати про свої диванні аксесуари, щоб уникнути проблем, розповідаємо далі.

Як часто чистити подушки на дивані?

Якщо подушки мають чохли, що знімаються, їх варто принаймні раз на місяць.

Водночас, якщо така опція відсутня, доведеться застосувати більш практичний підхід, обробляючи плями та забруднення окремо та звертаючись до професійного чищення за потреби.

Між пранням та точковим чищенням слід пилососити подушки дивана щотижня.

Подушки варто чистити регулярно / Фото Freepik

Як почистити подушки на дивані?

Пропилососьте подушки

Спочатку винесіть подушки на вулицю та поплескайте по них, щоб позбутися сміття та пилу. Якщо вдома є домашні тварини, видаліть також шерсть.

Далі пропилососьте подушки та не забувайте про сам диван, видаляючи пил з усіх щілин та кутів.

Точкове видалення плям

Залежно від матеріалу засоби для чищення можуть відрізнятися. Так, для видалення плям з мікрофібри добре підходить спирт, а для шкіри достатньо буде протерти забруднення водою.

Прання чохлів, якщо вони є

Деякі диванні подушки мають знімні чохли, які можна прати в пральній машині. Як завжди, перед чищенням важливо ознайомитися з етикеткою з інструкціями по догляду, але загалом це безпечна процедура, що не потребує особливих знань.

Миття подушок, якщо чохлів немає

Якщо чохлів на подушках немає, у мисці або невеликому відрі змішайте теплу воду з половиною чайної ложки засобу для миття посуду без барвників. Якщо суміш не піниться, помішуйте її, доки не з’явиться піна.

За допомогою щітки нанесіть невелику кількість розчину на подушки та дуже обережно потріть. Далі протріть тканину вологою ганчіркою та зачекайте поки тканина повністю не висохне.

До слова, подушки та інший текстиль вдома можуть накопичувати не тільки пил та бруд. Також варто знати, як позбутися пилових кліщів.