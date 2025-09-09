Миття дивана чи софи – це більш ризикована справа, ніж навіть чистка килимів, оскільки оббивка часто набагато дорожча і її набагато легше пошкодити.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, викликати професіоналів кожного разу все ж не обов'язково. Як почистити диван обережно, розповідаємо далі.

Як почистити диван?

Пропилососьте диван, зокрема подушки та простір під ними, щоб видалити забруднення, які не розчиняються у воді.

Перевірте інформацію про диван. Якщо він виготовлений з натуральних тканин або його потрібно чистити лише у хімчистці, то на цьому процес самостійного чищення закінчується. Недотримання цих вказівок може призвести до пошкодження оббивної тканини. В інших випадках можна виконати ще кілька кроків.

Використовуйте пульверизатор, щоб ретельно обприскати диван нейтральним засобом для чищення. Якщо він великий, це можна робити частинами.

Обережно проведіть м’якою щіткою для оббивки по дивану кілька разів, щоб засіб краще увібрався. Не тріть. Залиште приблизно на 10 хвилин.

Повільно проведіть пароочисником по дивану, щоб видалити засіб для чищення. Якщо немає пароочисника, використовуйте білий рушник і ретельно промокніть ділянки.

Дайте висохнути. Щоб пришвидшити процес сушіння, можна ще кілька разів пройтися по дивану пароочисником, цього разу без використання пари, або організувати гарну циркуляцію повітря, аби волога не застоювалась.

Не всі матеріали можна чистити власноруч / Фото Freepik

Коли варто довірити чищення професіоналам? Усе залежить від типу оббивки та складності забруднення.



Синтетичні тканини, такі як мікрофібра, нейлон, поліестер, акрил та інші, безпечні для чищення вдома. Однак натуральні тканини, такі як бавовна та вовна, краще залишити професіоналам.



Крім того, якщо забруднення дуже сильні та глибокі, варто звернутися за допомогою, щоб не погіршити ситуацію.

Як почистити подушки з дивана?

Не тільки сам диван потребує очищення, а і його аксесуари, зокрема подушки. Вони можуть накопичувати бруд місяцями, адже вкрай мало власників згадують про них під час прибирання.

Однак тут теж важливий обережний підхід. Щоб почистити диванні подушки вдома слід або випрати їхні чохли за наявності, або обережно очистити аксесуари вологою щіткою.