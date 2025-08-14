Подушки, лежащие на диване, могут накапливать грязь месяцами, ведь крайне мало владельцев часто вспоминает об их регулярной чистке.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, на самом деле такая процедура сохранит диван новым и свежим гораздо дольше, а также позволит избежать раздражений и аллергий, возникающих, когда мы ложимся на грязные подушки. Как позаботиться о своих диванных аксессуарах, чтобы избежать проблем, рассказываем далее.

Как часто чистить подушки на диване?

Если подушки имеют чехлы, что снимаются, их стоит по крайней мере раз в месяц.

В то же время, если такая опция отсутствует, придется применить более практичный подход, обрабатывая пятна и загрязнения отдельно и обращаясь к профессиональной чистке при необходимости.

Между стиркой и точечной чисткой следует пылесосить подушки дивана еженедельно.

Подушки стоит чистить регулярно / Фото Freepik

Как почистить подушки на диване?

Пропылесосьте подушки

Сначала вынесите подушки на улицу и похлопайте по ним, чтобы избавиться от мусора и пыли. Если дома есть домашние животные, удалите также шерсть.

Далее пропылесосьте подушки и не забывайте о самом диване, удаляя пыль из всех щелей и углов.

Точечное удаление пятен

В зависимости от материала средства для чистки могут отличаться. Так, для удаления пятен из микрофибры хорошо подходит спирт, а для кожи достаточно будет протереть загрязнения водой.

Стирка чехлов, если они есть

Некоторые диванные подушки имеют съемные чехлы, которые можно стирать в стиральной машине. Как всегда, перед чисткой важно ознакомиться с этикеткой с инструкциями по уходу, но в целом это безопасная процедура, не требующая особых знаний.

Мытье подушек, если чехлов нет

Если чехлов на подушках нет, в миске или небольшом ведре смешайте теплую воду с половиной чайной ложки средства для мытья посуды без красителей. Если смесь не пенится, помешивайте ее, пока не появится пена.

С помощью щетки нанесите небольшое количество раствора на подушки и очень осторожно потрите. Далее протрите ткань влажной тряпкой и подождите пока ткань полностью не высохнет.

К слову, подушки и другой текстиль дома могут накапливать не только пыль и грязь. Также стоит знать, как избавиться от пылевых клещей.