И хотя лето еще продолжается, самое время начать думать об осени и заранее позаботиться о доме, который нуждается в подготовке к снижению температуры и смене сезонов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, не следует откладывать простые, но важные задачи, которые помогут избежать проблем осенью и зимой. 6 основных дел, которые стоит выполнить до конца августа, рассказываем далее.

К теме Как правильно чистить плетеную мебель: советы для свежего вида

Как подготовить дом к осени?

Проверьте крышу и водостоки после летних ливней

Бурное лето может оставить после себя повреждения, которые не видны с первого взгляда. Осмотрите крышу, желоба и водостоки – трещины, протечки или засоры лучше обнаружить сейчас, чем зимой, когда каждый градус и капля имеют значение.

Обновите герметик вокруг дверей и окон

Свежий уплотнитель поможет сохранить тепло внутри зимой и снизить расходы на отопление. Выявить проблемы просто: проведите рукой по стыкам – если чувствуете сквозняк, пришло время обновить герметик.

Замените батарейки в детекторах дыма и угарного газа

Безопасность превыше всего. Если вы не помните, когда в последний раз меняли батарейки, поменяйте их сейчас. Это мелочь, которая может спасти жизнь.

Готовить дом к смене сезона лучше заблаговременно / Фото Freepik

Глубоко почистите ковры

В течение лета в ворсе накапливаются пыльца, песок, шерсть и пыль. До того, как закроете окна на осень и зиму, стоит провести глубокую чистку ковров. Это особенно важно для аллергиков.

Помойте двор и тротуары под давлением

Мытье под давлением – это не только эффективно, но и приятно. Оно позволяет удалить грязь, плесень и водоросли с твердых поверхностей вокруг дома, сохраняя опрятный вид и предотвращая скольжение осенью.

Обслуживание системы отопления и кондиционирования

Перед тем как включить отопление, убедитесь, что ваши системы работают эффективно. Очистите вентиляционные отверстия, замените воздушные фильтры, проверьте состояние термостата.

К слову, готовить к осени стоит не только дом, но и двор. И для того, чтобы начать свой осенний сад, – самое идеальное время.