Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, плетение – это не материал, а техника, которую используют для изделий из натуральной лозы, ротанга или синтетических смол. Все нюансы ухода за такой мебелью, рассказываем далее.
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Как почистить плетеную мебель?
Смешайте несколько капель моющего средства с 2 – 3 стаканами воды. Важно не замачивать мебель – используйте только пену.
Окуните щетку в пену и осторожно пройдитесь по загрязнениям. Вытрите остатки мыла влажной микрофибровой тканью.
Чистите мебель по секциям – примерно по 15 сантиметров, чтобы избежать деформаций при высыхании. Сушите на открытом воздухе или перед вентилятором. Ни в коем случае не садитесь на влажную мебель – это может ее испортить.
Как удалить плесень и грибок?
Плетеная мебель, особенно из натуральной лозы, чувствительна к влаге, поэтому со временем может появиться плесень. Однако не используйте агрессивные средства или отбеливатель. Лучше приготовьте раствор из 1 части уксуса и 4 частей воды. Протрите микрофиброй пораженные участки, а затем – влажной тряпкой без мыла. Опять же, важно избегать чрезмерного увлажнения.
Плетеную мебель важно не увлажнять чрезмерно / Фото Freepik
Что делать с запахом влаги?
Затхлый запах обычно связан с плесенью или общей сыростью. Используйте уксусный раствор, а после высыхания посыпьте мебель пищевой содой. Когда запах выветрится, пропылесосьте остатки.
Сезонный уход
Дважды в год протирайте чистую сухую мебель тканью, смоченной в лимонном масле. Это придает блеск и защищает волокна. Но избегайте лимонного масла на белой мебели – оно может вызвать пожелтение.
К теме, перед использованием важно очищать не только плетеные изделия, но и мыть уличную мебель из различных материалов.