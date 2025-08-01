Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, плетіння – це не матеріал, а техніка, яку використовують для виробів із натуральної лози, ротанга або синтетичних смол. Усі нюанси догляду за такими меблями, розповідаємо далі.

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Як почистити плетені меблі?

Змішайте кілька крапель мийного засобу з 2 – 3 склянками води. Важливо не замочувати меблі – використовуйте тільки піну.

Занурте щітку в піну й обережно пройдіться по забрудненнях. Витріть залишки мила вологою мікрофібровою тканиною.

Чистьте меблі по секціях – приблизно по 15 сантиметрів, щоб уникнути деформацій при висиханні. Сушіть на відкритому повітрі або перед вентилятором. У жодному разі не сідайте на вологі меблі – це може їх зіпсувати.

Як видалити цвіль та грибок?

Плетені меблі, особливо з натуральної лози, чутливі до вологи, тож з часом може з’явитися цвіль. Однак не використовуйте агресивні засоби чи відбілювач. Краще приготуйте розчин із 1 частини оцту й 4 частин води. Протріть мікрофіброю уражені ділянки, а потім – вологою ганчіркою без мила. Знову ж таки, важливо уникати надмірного зволоження.

Плетені меблі важливо не зволожувати надмірно / Фото Freepik

Що робити із запахом вологи?

Затхлий запах зазвичай пов'язаний із цвіллю або загальною вогкістю. Використовуйте оцтовий розчин, а після висихання посипте меблі харчовою содою. Коли запах вивітриться, пропилососьте залишки.

Сезонний догляд

Двічі на рік протирайте чисті сухі меблі тканиною, змоченою в лимонній олії. Це додає блиску та захищає волокна. Але уникайте лимонної олії на білих меблях – вона може спричинити пожовтіння.

До теми, перед використанням важливо очищувати не тільки плетені вироби, а й мити вуличні меблі з різних матеріалів.