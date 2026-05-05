Как покрасить потолок без брызг: маленькая хитрость строителей

Покраска потолка часто превращается в настоящий вызов: капли краски попадают на лицо, одежду и пол, а уборка после работы занимает не меньше времени, чем сам ремонт. Впрочем, существует простой лайфхак, который помогает значительно уменьшить количество грязи и сделать процесс намного аккуратнее.

Как пишет Martha Stewart, решить проблему потеков можно с помощью обычной бумажной тарелки.

Как это работает?

Ее советуют использовать как импровизированный защитный экрандостаточно проткнуть ручку валика через центр тарелки и разместить ее под рабочей частью инструмента. Такой барьер перехватывает капли краски еще до того, как они начнут падать вниз.

Эксперты по ремонту также отмечают, что вместо тарелки можно использовать обрезанную пластиковую бутылку – принцип работы тот же. По словам специалистов, физика процесса проста:

краска стекает вниз под действием гравитации,

а защитный элемент под валиком не дает ей попасть на пол или одежду.

Дизайнер и эксперт по искусству Джесси Брукс объясняет, что такой подход не только защищает пространство от загрязнения, но и делает сам процесс более комфортным. Меньше брызг означает меньше времени на уборку и больше возможности сосредоточиться на равномерном нанесении краски.



Как покрасить потолок без брызг / Фото Pexels

Как избежать брызг еще до начала работы?

Чтобы покраска потолка прошла аккуратно и без лишней грязи, стоит позаботиться о нескольких простых вещах еще до старта работы. Среди базовых лайфхаков, которая советует Tom's Guide:

Не набирать слишком много краски на валик, ведь избыток сразу начинает капать.

Важно хорошо прокатывать валик в ванночке перед тем, как наносить краску на поверхность, чтобы равномерно распределить ее.

Во время работы лучше двигаться медленно и без резких рывков, поскольку именно быстрые движения чаще всего создают брызги.

Начинать стоит с краев, постепенно переходя к центру потолка – так легче контролировать процесс и избежать неравномерного нанесения.

Какие цвета делают спальню мрачной и неуютной?

Ранее мы уже отмечали, что дизайнеры интерьера обычно не советуют использовать в спальне слишком яркие и агрессивные цвета. К ним относятся, в частности, салатовый, насыщенный фиолетовый и ярко-красный. Такие оттенки могут выглядеть эффектно в других комнатах, но в спальне они часто создают ощущение чрезмерной активности и визуального шума.

Из-за этого пространство перестает ассоциироваться с отдыхом и расслаблением, а мозг, наоборот, остается в состоянии повышенной стимуляции. В результате комната может казаться менее уютной и даже немного "тяжелой" для восприятия, что не способствует качественному сну.