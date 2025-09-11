Микроволновая печь часто остается без внимания во время уборки кухни. Если ее не чистить, слой засохших брызг и пятен заскорузнет, и она легко превратится в очаг бактерий.

Есть простой способ, который поможет быстро и эффективно очистить технику, передает 24 Канал со ссылкой на Cnet.

Как помыть микроволновку за 2 минуты?

Микроволновка может "пропарить" себя сама – без агрессивных химикатов. Для этого нужно:

1 чашка воды;

1 – 2 столовые ложки белого или яблочного уксуса;

микроволновая безопасная посуда.

Что делать:

Налейте воду и уксус в миску.

Поставьте в микроволновку на 2 минуты – или пока смесь не закипит и не образуется пар.

Оставьте еще на 2 минуты с закрытой дверцей.

Вытрите внутренние стенки влажной салфеткой или тряпкой.

Уксусный пар размягчает засохшие остатки пищи, которые легко удаляются. Это экологично, просто и очень эффективно.

Очистите микроволновку с помощью уксусного пара / Фото Cnet

Обратите внимание! Можно заменить уксус на лимонный сок или кожуру лимона – эффект очистки сохранится, а запах будет приятнее.

После чистки протрите внутреннюю поверхность нетоксичным дезинфицирующим средством.

Для глубокой очистки можно приготовить пасту:

смешайте соду и кокосовое масло 1:1;

нанесите на пятна, оставьте на 15 минут;

затем вытрите влажной салфеткой.

Сода действует как мягкий абразив, а кокосовое масло растворяет жир.

Как предупредить загрязнение микроволновки?

Регулярный, быстрый уход позволяет не превращать мытье микроволновки в отдельный квест. Использовать крышку для блюд в микроволновке – это лучший способ избежать разбрызгивания пищи. Если нет крышки, подойдет влажная бумажная салфетка.

Также обязательно следует мыть микроволновку сразу после разбрызгивания, когда еда еще не успела присохнуть.

Как часто нужно чистить микроволновку?

Если накрываете еду: достаточно 1 раз в месяц с помощью "парового" метода. Если не накрываете: желательно 2 раза в неделю.

Как скрыть микроволновку и освободить место на кухне?

Блогер Марко (@want.zamora) придумал простой способ скрыть микроволновую печь – он установил перед ней старую картину на петлях, создав скрытые дверцы. Это не только очищает визуальное пространство, но и позволяет освободить место для специй или ножей, которые можно разместить рядом.