Мікрохвильова піч часто залишається поза увагою під час прибирання кухні. Якщо її не чистити, шар засохлих бризок і плям зашкарубне, і вона легко перетвориться на осередок бактерій.

Є простий спосіб, який допоможе швидко і ефективно очистити техніку, передає 24 Канал із посиланням на Cnet.

Дивіться також Почистити сітки на вікнах – просто: "порятунок" ховається у вашій кухні

Як помити мікрохвильовку за 2 хвилини?

Мікрохвильовка може "пропарити" себе сама – без жодних агресивних хімікатів. Для цього потрібно:

1 чашка води;

1 – 2 столові ложки білого або яблучного оцту;

мікрохвильовий безпечний посуд.

Що робити:

Налийте воду й оцет у миску.

Поставте в мікрохвильовку на 2 хвилини – або поки суміш не закипить і не утвориться пар.

Залиште ще на 2 хвилини з зачиненими дверцятами.

Витріть внутрішні стінки вологою серветкою або ганчіркою.

Оцтова пара розм'якшує засохлі залишки їжі, які легко видаляються. Це екологічно, просто і дуже ефективно.

Очистіть мікрохвильовку за допомогою оцтової пари / Фото Cnet

Зверніть увагу! Можна замінити оцет на лимонний сік або шкірку лимона – ефект очищення збережеться, а запах буде приємніший.

Після чищення протріть внутрішню поверхню нетоксичним дезінфікуючим засобом.

Для глибокого очищення можна приготувати пасту:

змішайте соду і кокосову олію 1:1;

нанесіть на плями, залиште на 15 хвилин;

потім витріть вологою серветкою.

Сода діє як м'який абразив, а кокосова олія розчиняє жир.

Як попередити забруднення мікрохвильовки?

Регулярний, швидкий догляд дозволяє не перетворювати миття мікрохвильовки на окремий квест. Використовувати кришку для страв у мікрохвильовці – це найкращий спосіб уникнути розбризкування їжі. Якщо немає кришки, підійде волога паперова серветка.

Також обов'язково слід мити мікрохвильовку одразу після розбризкування, коли їжа ще не встигла присохнути.

Як часто потрібно чистити мікрохвильовку?

Якщо накриваєте їжу: достатньо 1 раз на місяць за допомогою "парового" методу. Якщо не накриваєте: бажано 2 рази на тиждень.

Як приховати мікрохвильовку та звільнити місце на кухні?

Блогер Марко (@want.zamora) придумав простий спосіб приховати мікрохвильову піч – він встановив перед нею стару картину на петлях, створивши приховані дверцята. Це не тільки очищує візуальний простір, а й дозволяє звільнити місце для спецій або ножів, які можна розмістити поруч.