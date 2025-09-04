Це газована мінеральна вода, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Зазвичай, коли ми думаємо про газовану воду, то точно не як про засіб для прибирання. Проте бульбашки діють напрочуд ефективно. Карбонізація, тобто вода, насичена вуглекислим газом, створює шипіння, яке допомагає підняти бруд. Завдяки цьому осад та наліт легко відділяються від сітки. Це може звучати несподівано, але насправді газована вода чудово підходить для такого прибирання.

Більшість людей обмежуються швидким обполіскуванням або протиранням вологою ганчіркою, що лише частково знімає бруд. Натомість мінералка та губка гарантують набагато глибше очищення без агресивних хімікатів чи різких запахів.

Очистити сітки на вікнах допоможе газована вода / Фото phifer.com

Як очистити сітки на вікнах за допомогою мінералки:

обережно зніміть сітки з вікон і покладіть їх на м'яку поверхню чи рушник;

перелийте газовану воду у пульверизатор і підготуйте губку (краще мікрофіброву – вона ефективніше збирає бруд та жир);

щедро розпиліть воду на сітку;

обережно протирайте губкою круговими рухами – і ви побачите, як бруд зникає без зусиль;

поверніть сітку на місце.

Для глибшого очищення можна спершу скористатися щіткою з м'якою щетиною або пилососом із насадкою-щіткою, щоб прибрати пил та дрібне сміття (особливо на скловолоконних сітках, які потребують дбайливого догляду). Також можна поставити сітку вертикально та обережно обполоснути слабким струменем води зі шланга. Дайте їй висохнути на повітрі, перш ніж повертати на вікно.

Поєднуючи очищення газованою водою з періодичною глибокою чисткою, можна підтримувати сітки свіжими й чистими протягом усього року.

Чи дієво мити вікна оцтом?

Отримати чисті вікна без розводів можна за допомогою домашніх засобів.

Найпопулярніший варіант – оцет. Він розчиняє жир, прибирає пил і бруд, дезінфікує та не залишає слідів. До того ж, це екологічний засіб, який ще й відлякує комах.