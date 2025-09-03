Однією з головних причин, чому варто відновлювати дерев'яну підлогу, а не міняти її, є те, що у випадку продажу будинку вона додає значної вартості – до 5%, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Чому не слід замінювати дерев'яну підлогу?

Покупці часто люблять оселі з оригінальними деталями, а красива дерев'яна підлога стає справжньою окрасою дому. Зберігаючи дерев'яну підлогу, ви зберігаєте бажану особливість, яка приваблює багатьох потенційних покупців. А заміна її на дешевші матеріали на кшталт ламінату чи вінілового покриття у цьому випадку може навіть знизити вартість будинку. Тому замість заміни краще розглянути варіант реставрації.

Є багато способів відновлення та догляду за дерев'яною підлогою. Спеціальні засоби для дерева допоможуть вивести плями та бруд. Є й методи видалення фарби з дерева без хімікатів. Але якщо потрібно повністю оновити підлогу, спершу її шліфують, тонують морилкою, а тоді наносять захисне покриття.

Не замінюйте дерев'яну підлогу – краще відновіть її / Фото Pixabay

Якщо ж підлога безнадійна – має сильні деформації, глибокі тріщини чи серйозні пошкодження від води – тоді настав час замінювати її. Це найгірший сценарій, але якщо іншого виходу немає, варто встановити сучасний аналог дерев'яної підлоги.

Дерев'яна підлога досі залишається найкращим способом підвищити вартість будинку. І якщо ви можете собі це дозволити, інвестиція обов'язково виправдає себе.

Щоб захистити підлогу від майбутніх проблем, варто стежити за станом захисного покриття. Намагайтеся не ходити у взутті на гострих підборах, кладіть килимки в місцях з великим навантаженням, не допускайте застою рідини на поверхні та регулярно мийте підлогу спеціальним засобом для дерева.

Як правильно мити дерев'яну підлогу?

На відміну від ламінату чи лінолеуму, деревина чутлива до вологи та подряпин.

Основні правила догляду:

щодня прибирайте пил у зонах з високим навантаженням;

розливи витирайте одразу;

повне вологе прибирання робіть лише раз на кілька місяців, використовуючи м'який розчин мила;

уникайте абразивів, нерозбавленого оцту та надмірної вологи.

Задля глибокого очищення спершу пропилососьте чи протріть пил, потім пройдіться ледь вологою ганчіркою або спецзасобом для дерева, після чого висушіть м'якою тканиною. Для стійких плям можна обережно використати шпатель.