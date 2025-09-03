Одной из главных причин, почему стоит восстанавливать деревянный пол, а не менять его, является то, что в случае продажи дома он добавляет значительной стоимости – до 5%, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Смотрите также Реконструкция печки дома: какой кафель лучше всего выбрать

Почему не следует заменять деревянный пол?

Покупатели часто любят дома с оригинальными деталями, а красивый деревянный пол становится настоящим украшением дома. Сохраняя деревянный пол, вы сохраняете желаемую особенность, которая привлекает многих потенциальных покупателей. А замена его на более дешевые материалы вроде ламината или винилового покрытия в этом случае может даже снизить стоимость дома. Поэтому вместо замены лучше рассмотреть вариант реставрации.

Есть много способов восстановления и ухода за деревянным полом. Специальные средства для дерева помогут вывести пятна и грязь. Есть и методы удаления краски с дерева без химикатов. Но если нужно полностью обновить пол, сначала его шлифуют, тонируют морилкой, а потом наносят защитное покрытие.

Не заменяйте деревянный пол – лучше обновите его / Фото Pixabay

Если же пол безнадежен – имеет сильные деформации, глубокие трещины или серьезные повреждения от воды – тогда пришло время заменять его. Это худший сценарий, но если другого выхода нет, стоит установить современный аналог деревянного пола.

Деревянный пол до сих пор остается лучшим способом повысить стоимость дома. И если вы можете себе это позволить, инвестиция обязательно оправдает себя.

Чтобы защитить пол от будущих проблем, стоит следить за состоянием защитного покрытия. Старайтесь не ходить в обуви на острых каблуках, кладите коврики в местах с большой нагрузкой, не допускайте застоя жидкости на поверхности и регулярно мойте пол специальным средством для дерева.

Как правильно мыть деревянный пол?

В отличие от ламината или линолеума, древесина чувствительна к влаге и царапинам.

Основные правила ухода:

ежедневно убирайте пыль в зонах с высокой нагрузкой;

разливы вытирайте сразу;

полную влажную уборку делайте только раз в несколько месяцев, используя мягкий раствор мыла;

избегайте абразивов, неразбавленного уксуса и чрезмерной влаги.

Для глубокой очистки сначала пропылесосьте или протрите пыль, затем пройдитесь едва влажной тряпкой или спецсредством для дерева, после чего высушите мягкой тканью. Для стойких пятен можно осторожно использовать шпатель.