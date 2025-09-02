Какую плитку для облицовки печки выбирать и что о ней следует знать, 24 Канал спросил у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.
Какие изразцы выбрать для печки?
Юрий Мартыняк говорит, что сегодня печка – это не просто функциональный элемент, а еще и часть дизайна комнаты, поэтому выбор кафеля становится особым вопросом.
Как правило, люди берут те изразцы, что и были на печи, и просто перекладывают ее. Это наиболее аутентичный и экономный вариант,
– объясняет мастер.
Он отмечает, что многие из таких изразцов на самом деле имеют большую ценность и могут немало стоить, поэтому стоит присматриваться к маркировкам на плитке и относиться к ней с осторожностью.
Дизайн плитки бывает разнообразным / Фото Юрий Мартыняк
В некоторых домах остались еще оригинальные изразцы из австрийских производств, которым может быть около 100 лет. И их цена может составлять от 50000 гривен за печку. Не все люди это знают и иногда такие изразцы оказываются на свалке, хотя на самом деле старина сегодня ценится, поэтому стоит внимательно присматриваться к отделке своей печи перед тем, как ее перекладывать,
– советует Юрий Мартыняк.
Однако, по словам специалиста, если старые изразцы совсем не нравятся или особой ценности не представляют, сегодня также возрождается искусство изготовления изразцов для печей, поэтому можно найти и новые варианты.
Как старые, так и новые изразцы бывают разными – с узорами, в различных цветах, с поливами. Дизайн можно выбрать на любой вкус,
– добавляет мужчина.
Что касается технических характеристик, то он замечает, что плитка обычно имеет размеры 22х22 сантиметра и толщину до 2 сантиметров. Это стандартные размеры, но они могут отличаться в зависимости от печки, поэтому здесь стоит консультироваться с мастерами.
Что еще стоит знать о восстановлении печного отопления?
Инвестиция в восстановление печного отопления может казаться большим вложением.
Однако на самом деле она может оказаться вполне удачным решением, ведь при правильном уходе печь может работать 20 – 30 лет.
Тем более, что восстановить старую печку дома стоит в среднем 10000 – 15000 гривен, что не является в таком случае неокупаемым.