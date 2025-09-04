Это газированная минеральная вода, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на House Digest.

Как эффективно очистить от грязи москитные сетки?

Обычно, когда мы думаем о газированной воде, то точно не как о средстве для уборки. Однако пузырьки действуют удивительно эффективно. Карбонизация, то есть вода, насыщенная углекислым газом, создает шипение, которое помогает поднять грязь. Благодаря этому осадок и налет легко отделяются от сетки. Это может звучать неожиданно, но на самом деле газированная вода прекрасно подходит для такой уборки.

Большинство людей ограничиваются быстрым ополаскиванием или протиранием влажной тряпкой, что лишь частично снимает грязь. Зато минералка и губка гарантируют гораздо более глубокую очистку без агрессивных химикатов или резких запахов.

Очистить сетки на окнах поможет газированная вода / Фото phifer.com

Как очистить сетки на окнах с помощью минералки:

осторожно снимите сетки с окон и положите их на мягкую поверхность или полотенце;

перелейте газированную воду в пульверизатор и подготовьте губку (лучше микрофибровую – она эффективнее собирает грязь и жир);

щедро распылите воду на сетку;

осторожно протирайте губкой круговыми движениями – и вы увидите, как грязь исчезает без усилий;

верните сетку на место.

Для более глубокой очистки можно сначала воспользоваться щеткой с мягкой щетиной или пылесосом с насадкой-щеткой, чтобы убрать пыль и мелкий мусор (особенно на стекловолоконных сетках, которые требуют бережного ухода). Также можно поставить сетку вертикально и осторожно ополоснуть слабой струей воды из шланга. Дайте ей высохнуть на воздухе, прежде чем возвращать на окно.

Сочетая очистку газированной водой с периодической глубокой чисткой, можно поддерживать сетки свежими и чистыми в течение всего года.

Действенно ли мыть окна уксусом?

Получить чистые окна без разводов можно с помощью домашних средств.

Самый популярный вариант – уксус. Он растворяет жир, убирает пыль и грязь, дезинфицирует и не оставляет следов. К тому же, это экологическое средство, которое еще и отпугивает насекомых.