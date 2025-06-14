К примеру, многие советуют мыть окна уксусом. Действенный ли этот метод – сообщает 24 Канал.
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Можно ли мыть окна уксусом
Уксус часто используют во время уборки, ведь он действенно борется с загрязнениями и отпугивает насекомых. Поэтому, он является идеальным вариантом для мытья окон.
Во-первых, уксусная кислота хорошо растворяет жир, удаляет всю пыль и грязь. Во-вторых – имеет антисептические свойства, не оставляет разводов и является абсолютно экологичным.
Чтобы помыть окна без разводов, стоит приготовить уксусный раствор. Для этого необходимо смешать:
- 50 миллилитров уксуса,
- стакан теплой воды.
Если загрязнения сильные, то можно добавить несколько капель средства для мытья посуды. Эту смесь следует влить в пульверизатор и распылить на окно. Затем стекло нужно тщательно протереть сухой салфеткой или тряпкой.
Как помыть окна уксусом: смотрите видео
По желанию к раствору можно добавить несколько капель эфирного масла цитрусов или чайного дерева. Приятный аромат не только будет наполнять комнату, но и отпугивать вредителей.
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