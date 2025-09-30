Уплотнители и прокладки на дверях или окнах выполняют важную функцию – они не дают влаге и холодным сквознякам проникать в дом.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, со временем на них накапливаются грязь, пыль, плесень и даже мусор. Это не только ухудшает их работу, но и делает дом менее комфортным и увеличивает счета за отопление. Как продлить работу уплотнительных материалов, чтобы этого избежать, рассказываем далее.

Для чего нужны уплотнители?

Как пишет This Old House, уплотнители на окнах и дверях выполняют роль барьера от внешних факторов – они защищают жилье от сквозняков, влаги, пыли и шума. Благодаря этому в помещении сохраняется стабильная температура, а дом становится более энергоэффективным.

По некоторым подсчетам, правильная герметизация может снизить расходы на отопление и охлаждение более чем на 20%.

Кроме того, уплотнители полезны для:

устранения сквозняков и холодных зон в комнате;

поддержания стабильного микроклимата;

защиты от проникновения влаги и насекомых;

уменьшения уровня внешнего шума;

создания более здоровой среды в доме благодаря меньшему количеству аллергенов и пыли.

Это простой и доступный способ повысить комфорт, сэкономить на коммунальных расходах и позаботиться о качестве воздуха в доме.

Как часто чистить уплотнители?

Обращать внимание на уплотнители следует каждый раз, когда видите, что там застрял мусор. Кроме этого, есть два ключевых периода для тщательной проверки и очистки: осенью – перед холодами, и весной – перед летней жарой.

В это время стоит открыть окна и внимательно осмотреть резиновые или виниловые вставки, а также пересмотреть дверные рамы и пороги. Если уплотнитель поврежден или порван, его лучше сразу заменить.

Окна следует мыть как изнутри, так и снаружи / Фото Freepik

Как почистить уплотнители мылом и водой?

Сначала удалите мусор и пыль мягкой тканью или зубной щеткой.

Налейте в ведро теплой воды и добавьте немного средства для мытья посуды.

Смочите микрофибру в растворе и тщательно протрите уплотнители, особенно в щелях. После этого протрите их сухой тканью.

Этот метод прост, безопасен и не вредит материалу.

Как удалить плесень и пятна?

Конденсат часто становится причиной появления плесени на уплотнителях, особенно на окнах. Черные пятна выглядят неприятно и могут повредить материал.

Для резиновых уплотнителей подойдет смесь уксуса и воды в пропорции 1:1. Распылите ее, оставьте на 10 – 15 минут и протрите тканью или щеткой.

Для виниловых уплотнителей можно использовать специальные средства от плесени. Они содержат хлор, поэтому используйте их только в хорошо проветриваемом помещении и обязательно в перчатках.

Как утеплить окна без уплотнителей?

Установка уплотнителей – это одно из лучших, но не единственное решение для утепления окон.

Для эффективной изоляции также можно использовать теплосберегающую пленку, герметик или специальную пену для заполнения щелей, а также тяжелые шторы или жалюзи для дополнительной защиты от сквозняков.