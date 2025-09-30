Ущільнювачі та прокладки на дверях чи вікнах виконують важливу функцію – вони не дають волозі й холодним протягам проникати у будинок.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, з часом на них накопичуються бруд, пил, цвіль і навіть сміття. Це не лише погіршує їхню роботу, а й робить дім менш комфортним і збільшує рахунки за опалення. Як продовжити роботу ущільнювальних матеріалів, аби цього уникнути, розповідаємо далі.

Для чого потрібні ущільнювачі?

Як пише This Old House, ущільнювачі на вікнах і дверях виконують роль бар’єра від зовнішніх факторів – вони захищають житло від протягів, вологи, пилу та шуму. Завдяки цьому в приміщенні зберігається стабільна температура, а дім стає енергоефективнішим.

За деякими підрахунками, правильна герметизація може знизити витрати на опалення та охолодження більш ніж на 20%.

Крім того, ущільнювачі корисні для:

усунення протягів і холодних зон у кімнаті;

підтримання стабільного мікроклімату;

захисту від проникнення вологи та комах;

зменшення рівня зовнішнього шуму;

створення здоровішого середовища в домі завдяки меншій кількості алергенів і пилу.

Це простий і доступний спосіб підвищити комфорт, заощадити на комунальних витратах та подбати про якість повітря в оселі.

Як часто чистити ущільнювачі?

Звертати увагу на ущільнювачі слід щоразу, коли бачите, що там застрягло сміття. Окрім цього, є два ключові періоди для ретельної перевірки й очищення: восени – перед холодами, та навесні – перед літньою спекою.

У цей час варто відкрити вікна й уважно оглянути гумові або вінілові вставки, а також передивитися дверні рами та пороги. Якщо ущільнювач пошкоджений чи порваний, його краще одразу замінити.

Вікна слід мити як зсередини, так і ззовні / Фото Freepik

Як почистити ущільнювачі милом і водою?

Спочатку видаліть сміття та пил м’якою тканиною чи зубною щіткою.

Налийте у відро теплої води й додайте трохи засобу для миття посуду.

Змочіть мікрофібру у розчині та ретельно протріть ущільнювачі, особливо в щілинах. Після цього протріть їх сухою тканиною.

Цей метод простий, безпечний і не шкодить матеріалу.

Як видалити цвіль та плями?

Конденсат часто стає причиною появи цвілі на ущільнювачах, особливо на вікнах. Чорні плями виглядають неприємно і можуть пошкодити матеріал.

Для гумових ущільнювачів підійде суміш оцту й води у пропорції 1:1. Розпиліть її, залиште на 10 – 15 хвилин і протріть тканиною або щіткою.

Для вінілових ущільнювачів можна використати спеціальні засоби від цвілі. Вони містять хлор, тож використовуйте їх тільки у добре провітрюваному приміщенні й обов’язково у рукавичках.

Як утеплити вікна без ущільнювачів?

Встановлення ущільнювачів – це одне з найкращих, але не єдине рішення для утеплення вікон.

Для ефективної ізоляції також можна використовувати теплоощадну плівку, герметик або спеціальну піну для заповнення щілин, а також важкі штори або жалюзі для додаткового захисту від протягів.