Як повідомляє Tom’s Guide, це економічно ефективний і простий спосіб запобігти проникненню холодного повітря у помешкання. Як же утеплити вікна самотужки, розповідаємо далі.

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Підготовка вікон

Перш ніж почати утеплення, переконайтеся, що у вас чисті вікна, рами та підвіконня. Використовуйте вологу ганчірку, щоб очистити та видалити будь-який бруд або пил, а також добре вимийте скляну поверхню мильною губкою або ракелем. Очистивши все, ретельно просушіть вікна паперовими рушниками.

Ізоляція вікон спеціальною плівкою

Теплозберігаюча плівка діє як бар’єр між прохолодним повітрям на вулиці та вікном. Таким чином вона дозволяє зберігати тепло.

Щоб ефективно її використовувати, спочатку виміряйте та обріжте аркуш відповідно до розмірів віконної рами. Далі приклейте плівку та просушіть її феном, щоб покращити якість ущільнення.

Ущільнення вікон

По-перше, очистьте усі щілини навколо віконної рами шпателем, а потім заповніть їх герметиком або спеціальною піною. Це допоможе уникнути протягів та зберегти більше тепла.

Додавання штор

Завіси, жалюзі або важкі штори теж можуть добре захистити від протягів, адже вони не тільки зменшують втрати тепла, але й затримують більше повітря в складках тканини.