Як повідомляє Howstuffworks, головне – обрати матеріал, який піддаватиметься вогню повільно, що дасть мешканцям достатньо часу, аби вибратися з будинку, а аварійним службам – час, щоб прибути на місце події. Про які ж матеріали йдеться, розповідаємо далі.

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Цегла

Цегла – один з найкращих матеріалів для будівництва. Оскільки вона виготовляється в печі, то є дуже стійкою до вогню. Однак це правда, що окремі цеглини набагато більш вогнестійкі, ніж цегляна стіна, адже її тримає розчин, який менш ефективний.

З усім тим, цегла зазвичай згадується як один з найкращих будівельних матеріалів для захисту від вогню. Залежно від конструкції та товщини, така стіна може досягати вогнестійкості від однієї години до чотирьох годин.

Гіпс

Багато конструкційних матеріалів вимагають гіпсової обшивки, щоб досягти гарного рівня вогнестійкості. Гіпсокартон, який для цього використовують, складається з шару гіпсу, укладеного між двома аркушами паперу. Його також обробляють спеціальними речовинами для кращого опору вогню. Усе це не сприяє поширенню вогню.

Крім того, гіпсокартон має негорюче ядро, яке містить хімічно з’єднану воду. Під час впливу вогню перше, що відбувається, це те, що ця вода виходить у вигляді пари. Це фактично перешкоджає передачі тепла через гіпсокартон. І навіть після того, як вода зникне, гіпсове ядро ​​ще деякий час чинить опір вогню.

Бетон

Бетон, один з найпоширеніших будівельних матеріалів, також є доволі вогнестійким. Він не загоряється легко і має низьку теплопровідність, що означає, що вогонь потребує багато часу, щоб вплинути на його конструкцію.

Однак важливо зазначити, що не весь бетон є однаковим. Залежно від співвідношення складників його властивості можуть відрізнятися.

Вогнестійке скло

Вікна можуть становити значну небезпеку при пожежі. Ще до того, як вони потраплять у безпосередній контакт з полум’ям, інтенсивне тепло від пожежі, що розгорається поблизу, може призвести до розбивання скла. А розбите вікно дозволяє полум'ю легко поширюватись.

Щоб захистити будинок, варто подумати про встановлення вогнестійких вікон. Одним із прикладів є вікна з подвійним склопакетом, які, окрім забезпечення енергоефективності, також подвоюють час, необхідний вогню, щоб розбити їх. Загартоване скло, яке пройшло термічну обробку, також є ефективним та приблизно в чотири рази міцнішим за звичайне скло.

Також варто відзначити важливість віконних рам. Найкращий протипожежний захист забезпечує сталевий каркас.