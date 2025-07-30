Як пише 24 Канал з посиланням на MyDomaine, а дарма, адже саме вікна можуть як підкреслити архітектурну гармонію будинку, так і зруйнувати її. На що ж звертати увагу при виборі вікон, розповідаємо далі.

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Вікна як частина зовнішньої привабливості

Вікна можуть покращити або зіпсувати фасад будинку. Саме тому варто думати про них ще на етапі проєктування або планування ремонту.

Загалом вікна мають відповідати загальному архітектурному стилю. Наприклад, у фермерських будинках гармонійно виглядають високі вузькі вікна, у сучасних помешканнях – великі розсувні або стулкові, а у класичних – еркерні чи з подвійною підвісною рамою.

Деталь, яка визначає стиль

Решітка (або сітка) на вікні – це більше, ніж декор. Вона може задати тон усьому інтер’єру, тож варто приділити їй особливу увагу: щільні вертикальні сітки надають романтичності, мінімалістичні горизонтальні – сучасності.

У різних частинах будинку можна використовувати різні стилі: наприклад, класичну решітку спереду і відкриті панорамні вікна ззаду, де важливий краєвид.

Пропорції – основа гармонії

Вибір правильних пропорцій вікна залежить від розміру й форми будинку. Широкі вікна від підлоги до стелі підходять не всім – іноді невелике стулкове вікно працює краще.

Вибір вікон залежить від загального стилю житла / Фото Freepik

Чи обов’язково вікно має відкриватися

У кухні – так, у вітальні – не завжди. У зонах, де важливий приплив повітря, варто обрати відкривні вікна. А в місцях, де головне – вид або світло, підійдуть фіксовані вікна, що не порушують лінії дизайну.

У спальнях обов’язково має бути хоча б одне вікно з можливістю виходу назовні – це вимога безпеки.

Матеріал вікна

Матеріал також впливає на загальний вигляд. Сталь виглядає елегантно, але коштує дорого. Дерево більш гнучке, його можна пофарбувати або стилізувати.

Колір вікон: класика чи тренд

Кольори рам і сіток – фінальний штрих. Білі й чорні – найпопулярніші, але не єдині варіанти.

Кольорові вікна також можна гармонійно поєднати з сучасним стилем будинку з традиційною цегляною обробкою.

До речі, оригінальні вікна є доволі популярними. Так, британська квартира з вікнами, що нагадують тертку для сиру, стала вірусною у тікток.