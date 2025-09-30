Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, со временем на них накапливаются грязь, пыль, плесень и даже мусор. Это не только ухудшает их работу, но и делает дом менее комфортным и увеличивает счета за отопление. Как продлить работу уплотнительных материалов, чтобы этого избежать, рассказываем далее.
К теме Как выбрать правильные окна для дома: советы дизайнеров
Для чего нужны уплотнители?
Как пишет This Old House, уплотнители на окнах и дверях выполняют роль барьера от внешних факторов – они защищают жилье от сквозняков, влаги, пыли и шума. Благодаря этому в помещении сохраняется стабильная температура, а дом становится более энергоэффективным.
По некоторым подсчетам, правильная герметизация может снизить расходы на отопление и охлаждение более чем на 20%.
Кроме того, уплотнители полезны для:
- устранения сквозняков и холодных зон в комнате;
- поддержания стабильного микроклимата;
- защиты от проникновения влаги и насекомых;
- уменьшения уровня внешнего шума;
- создания более здоровой среды в доме благодаря меньшему количеству аллергенов и пыли.
Это простой и доступный способ повысить комфорт, сэкономить на коммунальных расходах и позаботиться о качестве воздуха в доме.
Как часто чистить уплотнители?
Обращать внимание на уплотнители следует каждый раз, когда видите, что там застрял мусор. Кроме этого, есть два ключевых периода для тщательной проверки и очистки: осенью – перед холодами, и весной – перед летней жарой.
В это время стоит открыть окна и внимательно осмотреть резиновые или виниловые вставки, а также пересмотреть дверные рамы и пороги. Если уплотнитель поврежден или порван, его лучше сразу заменить.
Окна следует мыть как изнутри, так и снаружи / Фото Freepik
Как почистить уплотнители мылом и водой?
Сначала удалите мусор и пыль мягкой тканью или зубной щеткой.
Налейте в ведро теплой воды и добавьте немного средства для мытья посуды.
Смочите микрофибру в растворе и тщательно протрите уплотнители, особенно в щелях. После этого протрите их сухой тканью.
Этот метод прост, безопасен и не вредит материалу.
Как удалить плесень и пятна?
Конденсат часто становится причиной появления плесени на уплотнителях, особенно на окнах. Черные пятна выглядят неприятно и могут повредить материал.
Для резиновых уплотнителей подойдет смесь уксуса и воды в пропорции 1:1. Распылите ее, оставьте на 10 – 15 минут и протрите тканью или щеткой.
Для виниловых уплотнителей можно использовать специальные средства от плесени. Они содержат хлор, поэтому используйте их только в хорошо проветриваемом помещении и обязательно в перчатках.
Как утеплить окна без уплотнителей?
Установка уплотнителей – это одно из лучших, но не единственное решение для утепления окон.
Для эффективной изоляции также можно использовать теплосберегающую пленку, герметик или специальную пену для заполнения щелей, а также тяжелые шторы или жалюзи для дополнительной защиты от сквозняков.