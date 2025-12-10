Чтобы не нарваться на штраф: как отличить законно срубленную елку от незаконной

В предновогодний сезон актуальным становится вопрос: ваша елка выращена и срублена легально. Покупка неправильно срубленной елки может привести не только к штрафу, но и к участию в вырубке леса.

Как обезопасить себя и проверить, срублено ли дерево легально – расскажет 24 Канал со ссылкой на Lifehacker.

Как купить легальную елку и не получить штраф?

Покупайте елку только на официальных ярмарках или в специализированных точках продажи, которые имеют соответствующие документы и разрешения. Убедитесь, что дерево имеет чип или бирку/этикетку (с биркой, штрих-кодом, маркировкой) – это свидетельствует, что дерево легальное и его происхождение зарегистрировано. После покупки сохраняйте чек или документы, подтверждающие, что дерево куплено легально – они могут понадобиться в случае проверки.

Покупатели, которые приобретут елку без документов или из мест, не имеющих соответствующих разрешений, рискуют штрафом от 510 до 1700 гривен.



Как купить легальную елку / Фото Укринформ

Как проверить, что елка срублена законно?

Проверьте, есть ли на дереве чип или бирка с уникальным номером/штрих-кодом – такая маркировка должна быть на каждом легально заготовленном дереве. Введите этот код на специальном сайте (например, open.ukrforest.com или через программу/сервис, что рекомендован соответствующими лесохозяйственными органами) – сайт покажет информацию о происхождении дерева, дату заготовки, лесхоз и легальность заготовки. Избегайте неофициальных стихийных рынков или продаж "с рук" – такие елки часто не имеют чипов или документов, и их происхождение неизвестно.

Нелегальная вырубка – это не только вопрос закона, но и экологической безопасности: вырубка молодых хвойных насаждений разрушает природный баланс и лишает лес будущего. К тому же ответственность за незаконную заготовку, продажу или хранение незаконно срубленных елок предусматривает штрафы или даже уголовную ответственность в зависимости от масштаба нарушения.

Как сохранить свежесть елки надолго?

Ранее мы писали, что после покупки елки следует оставить ее на улице на одни сутки для адаптации к изменению температур. Для сохранения свежести веток хвойных деревьев их следует срезать под углом и поставить в воду.