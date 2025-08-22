Стоит немедленно прекратить: ошибки, от которых следует отказаться, чтобы плита служила десятилетиями
Плита – один из самых требовательных приборов в доме. Однако, к сожалению, многие люди не ухаживают за ней должным образом.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это и другие распространенные ошибки сокращают срок службы этого важного прибора. Что следует прекратить делать, чтобы плита бесперебойно работала годами, рассказываем дальше.
Какие ошибки сокращают жизнь плиты?
Неправильная установка плиты
Важно внимательно ознакомиться с инструкциями по установке плиты. Если это сделать неправильно, техника может перегреваться из-за плохой вентиляции, работать неравномерно или быстрее изнашиваться.
Игнорирование загрязнений
Остатки пищи могут засорять отверстия горелки на газовых плитах, вызывая слабое или неравномерное пламя, а на плитах со стеклокерамической поверхностью разливы могут навсегда повредить или загрязнить стекло, если его быстро не вытереть.
Использование агрессивных чистящих средств и абразивных губок
Сильные средства для чистки не всегда лучше. На самом деле абразивные губки или агрессивные растворы царапают стеклянные варочные поверхности и со временем удаляют защитные покрытия. На газовых плитах они также могут даже повредить эмалированные решетки, делая их склонными к ржавчине.
Посуда неправильного размера
Это может показаться незначительной проблемой, но использование слишком больших или слишком малых кастрюль и сковородок создает дополнительную нагрузку на плиту. В результате это может приводить к повреждениям прибора.
Отсутствие контроля за влажностью
Хотя и редко, чрезмерная влажность может со временем негативно сказаться на плите и вызвать коррозию. Контроль влажности в доме не только защищает приборы, но и помогает им работать бесперебойно и служить дольше.
