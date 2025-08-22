Плита – один из самых требовательных приборов в доме. Однако, к сожалению, многие люди не ухаживают за ней должным образом.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, это и другие распространенные ошибки сокращают срок службы этого важного прибора. Что следует прекратить делать, чтобы плита бесперебойно работала годами, рассказываем дальше.

К теме Как сделать, чтобы кухонная техника дольше служила и лучше работала

Какие ошибки сокращают жизнь плиты?

Неправильная установка плиты

Важно внимательно ознакомиться с инструкциями по установке плиты. Если это сделать неправильно, техника может перегреваться из-за плохой вентиляции, работать неравномерно или быстрее изнашиваться.

Игнорирование загрязнений

Остатки пищи могут засорять отверстия горелки на газовых плитах, вызывая слабое или неравномерное пламя, а на плитах со стеклокерамической поверхностью разливы могут навсегда повредить или загрязнить стекло, если его быстро не вытереть.

Каждая кухонная плита имеет свои особенности использования / Фото Freepik

Использование агрессивных чистящих средств и абразивных губок

Сильные средства для чистки не всегда лучше. На самом деле абразивные губки или агрессивные растворы царапают стеклянные варочные поверхности и со временем удаляют защитные покрытия. На газовых плитах они также могут даже повредить эмалированные решетки, делая их склонными к ржавчине.

Посуда неправильного размера

Это может показаться незначительной проблемой, но использование слишком больших или слишком малых кастрюль и сковородок создает дополнительную нагрузку на плиту. В результате это может приводить к повреждениям прибора.

Отсутствие контроля за влажностью

Хотя и редко, чрезмерная влажность может со временем негативно сказаться на плите и вызвать коррозию. Контроль влажности в доме не только защищает приборы, но и помогает им работать бесперебойно и служить дольше.

К слову, чтобы плита работала исправно, важно знать, как правильно чистить индукционную поверхность.