Плита – один із найвимогливіших приладів у домі. Однак, на жаль, багато людей не доглядають за нею належним чином.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, це та інші поширені помилки скорочують термін служби цього важливого приладу. Що слід припинити робити, щоб плита безперебійно працювала роками, розповідаємо далі.

Які помилки скорочують життя плити?

Неправильне встановлення плити

Важливо уважно ознайомлювати з інструкціями із встановлення плити. Якщо це зробити неправильно, техніка може перегріватися через погану вентиляцію, працювати нерівномірно або швидше зношуватися.

Ігнорування забруднень

Залишки їжі можуть засмічувати отвори пальника на газових плитах, спричиняючи слабке або нерівномірне полум’я, а на плитах зі склокерамічною поверхнею розливи можуть назавжди пошкодити або забруднити скло, якщо його швидко не витерти.

Кожна кухонна плита має свої особливості використання / Фото Freepik

Використання агресивних засобів для чищення та абразивних губок

Сильніші засоби для чищення не завжди кращі. Насправді абразивні губки або агресивні розчини дряпають скляні варильні поверхні та з часом видаляють захисні покриття. На газових плитах вони також можуть навіть пошкодити емальовані решітки, роблячи їх схильними до іржі.

Посуд неправильного розміру

Це може здатися незначною проблемою, але використання занадто великих або занадто малих каструль та сковорідок створює додаткове навантаження на плиту. У результаті це може призводити до пошкоджень приладу.

Відсутність контролю за вологістю

Хоча й рідко, надмірна вологість може з часом негативно позначитися на плиті та спричинити корозію. Контроль вологості у домі не лише захищає прилади, але й допомагає їм працювати безперебійно та служити довше.

