Даже большая гостиная будет казаться крошечной: каких ошибок при выборе мебели следует избегать

Даже просторная гостиная может казаться тесной и загроможденной, если неправильно расставить мебель. Дизайнеры интерьеров отмечают, что зачастую проблема заключается не в площади комнаты, а в ошибках при ее обустройстве. Достаточно нескольких неудачных решений, чтобы пространство утратило уют и выглядело значительно меньше, чем есть на самом деле.

Эксперты издания Martha Stewart рассказали о самых распространенных ошибках, которых, по мнению специалистов, следует избегать.

Какие ошибки делают гостиную теснее?

Слишком большой диван

Большой диван кажется удобным решением, но если он занимает почти всю комнату, гостиная сразу выглядит перегруженной. Кроме того, крупногабаритная мебель сужает проходы и затрудняет передвижение. Дизайнеры советуют оставлять не менее 75–90 сантиметров свободного пространства для основных проходов. Если комната небольшая, лучше выбрать более компактный диван и дополнить его креслом.



Большой диван делает гостиную перегруженной / Фото Unsplash

Не расставляйте всю мебель вдоль стен

Многие считают, что мебель у стен визуально увеличивает комнату. На самом деле это часто создает ощущение пустого центра и делает интерьер похожим на зал ожидания. Специалисты рекомендуют немного отодвинуть диван и кресла от стен – даже 30–45 сантиметров могут сделать пространство более уютным и гармоничным.

Не перекрывайте проходы

Даже красивая гостиная будет неудобной, если придется постоянно обходить мебель. Дизайнеры советуют оставлять не менее 76 сантиметров между предметами мебели и примерно 90 сантиметров для основных маршрутов передвижения по комнате.



Не ставьте мебель слишком близко / Фото Pexels

Не переусердствуйте с количеством кресел Желание создать больше мест для гостей часто приводит к обратному эффекту. Избыток кресел делает комнату тесной и перегруженной. Лучше оставить между ними 45–60 сантиметров свободного пространства. Если дополнительные места нужны лишь время от времени, стоит обратить внимание на пуфы или компактные скамейки, которые легко убрать.

Правильное расположение мебели помогает сделать комнату более просторной без перепланировки или дорогого ремонта. Иногда достаточно переставить диван, заменить ковер или убрать лишний столик, чтобы гостиная стала светлее, уютнее и визуально больше.