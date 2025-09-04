Роковая ошибка или разумное решение: можно ли стирать подушки в стиральной машине
- Подушки можно стирать в стиральной машине, но следует проверять этикетку производителя и избегать стирки подушек из пены с эффектом памяти или из латекса.
- Перед стиркой рекомендуется обработать пятна специальными средствами, стирать подушки на деликатном режиме и сушить их на воздухе для предотвращения образования плесени.
Большинство людей регулярно стирают постельное белье и наволочки, но не сами подушки. Хотя на самом деле они также нуждаются в очистке, ведь накапливают пыль, пот и другой мелкий мусор.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, здесь есть один нюанс – постирать подушки не так просто, ведь она может сбиться и испортиться. Стоит ли это делать в стиральной машине или лучше искать другие способы, рассказываем далее.
К теме Накапливают грязь месяцами: как почистить диванные подушки дома
Можно ли стирать подушки в стиральной машине?
Да, подушки можно стирать в стиральной машине. Большинство изделий с синтетическим наполнителем или пухом или перьями можно безопасно очищать таким образом, но вибрация барабана может привести к разрушению наполнителя в подушках из пены с эффектом памяти или из латекса.
Чтобы этого не произошло, всегда стоит сначала проверять этикетку производителя с инструкциями по уходу.
Если стирка в машинке невозможна, тогда подушки следует мыть вручную или вообще очищать только точечно.
Что следует знать перед стиркой подушек?
Чтобы подушки точно не пострадали во время стирки, важно учесть еще несколько советов:
- Перед стиркой предварительно обработайте пятна на подушках перекисью водорода, пищевой содой и водой или уксусом и водой.
- Стирайте подушки на деликатном режиме с мягким моющим средством без ароматизаторов.
- Не переусердствуйте с моющим средством. Слишком много вещества может оставить следы.
- Стирайте только две подушки одновременно, чтобы обеспечить баланс в стиральной машине.
После того как подушки выперутся, их нужно будет тщательно высушить. Лучше всего дать им высохнуть на воздухе. Это поможет предотвратить появление плесени и неприятного запаха.
Когда подушки пора сменить?
Иногда стирка уже не способна очистить подушки и вернуть им прежний вид. В таком случае стоит задуматься о обновлении подушек.
В то же время это не единственная причина, почему стоит заняться заменой. Деформация, некомфортный сон, неприятный запах или даже просто возраст – все это причины рассмотреть приобретение новых подушек.