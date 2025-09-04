Большинство людей регулярно стирают постельное белье и наволочки, но не сами подушки. Хотя на самом деле они также нуждаются в очистке, ведь накапливают пыль, пот и другой мелкий мусор.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, здесь есть один нюанс – постирать подушки не так просто, ведь она может сбиться и испортиться. Стоит ли это делать в стиральной машине или лучше искать другие способы, рассказываем далее.

Можно ли стирать подушки в стиральной машине?

Да, подушки можно стирать в стиральной машине. Большинство изделий с синтетическим наполнителем или пухом или перьями можно безопасно очищать таким образом, но вибрация барабана может привести к разрушению наполнителя в подушках из пены с эффектом памяти или из латекса.

Чтобы этого не произошло, всегда стоит сначала проверять этикетку производителя с инструкциями по уходу.

Если стирка в машинке невозможна, тогда подушки следует мыть вручную или вообще очищать только точечно.

Чистые подушки – основа хорошего сна / Фото Freepik

Что следует знать перед стиркой подушек?

Чтобы подушки точно не пострадали во время стирки, важно учесть еще несколько советов:

Перед стиркой предварительно обработайте пятна на подушках перекисью водорода, пищевой содой и водой или уксусом и водой.

Стирайте подушки на деликатном режиме с мягким моющим средством без ароматизаторов.

Не переусердствуйте с моющим средством. Слишком много вещества может оставить следы.

Стирайте только две подушки одновременно, чтобы обеспечить баланс в стиральной машине.

После того как подушки выперутся, их нужно будет тщательно высушить. Лучше всего дать им высохнуть на воздухе. Это поможет предотвратить появление плесени и неприятного запаха.

Когда подушки пора сменить?

Иногда стирка уже не способна очистить подушки и вернуть им прежний вид. В таком случае стоит задуматься о обновлении подушек.

В то же время это не единственная причина, почему стоит заняться заменой. Деформация, некомфортный сон, неприятный запах или даже просто возраст – все это причины рассмотреть приобретение новых подушек.