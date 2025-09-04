Більшість людей регулярно пере постільну білизну та наволочки, але не самі подушки. Хоча насправді вони також потребують очищення, адже накопичують пил, піт та інше дрібне сміття.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, тут є один нюанс – попрати подушки не так просто, адже вона може збитися та зіпсуватися. Чи варто це робити у пральній машині або краще шукати інші способи, розповідаємо далі.

Чи можна прати подушки в пральній машині?

Так, подушки можна прати в пральній машині. Більшість виробів із синтетичним наповнювачем або пухом чи пір’ям можна безпечно очищувати таким чином, але вібрація барабана може призвести до руйнування наповнювача у подушках з піни з ефектом пам’яті або з латексу.

Аби цього не сталося, завжди варто спочатку перевіряти етикетку виробника з інструкціями з догляду.

Якщо прання у машинці неможливе, тоді подушки слід мити вручну або взагалі очищувати тільки точково.

Чисті подушки – основа гарного сну / Фото Freepik

Що варто знати перед пранням подушок?

Щоб подушки точно не постраждали під час прання, важливо врахувати ще кілька порад:

Перед пранням попередньо обробіть плями на подушках перекисом водню, харчовою содою та водою або оцтом та водою.

Періть подушки на делікатному режимі з м’яким мийним засобом без ароматизаторів.

Не перестарайтеся з мийним засобом. Занадто багато речовини може залишити сліди.

Періть лише дві подушки одночасно, щоб забезпечити баланс у пральній машині.

Після того як подушки виперуться, їх потрібно буде ретельно висушити. Найкраще дати їм висохнути на повітрі. Це допоможе запобігти появі цвілі та неприємного запаху.

Коли подушки час змінити?

Іноді прання вже не здатне очистити подушки та повернути їм колишній вигляд. У такому випадку варто замислитися про оновлення подушок.

Водночас це не єдина причина, чому варто зайнятися заміною. Деформація, некомфортний сон, неприємний запах чи навіть просто вік – усе це причини розглянути придбання нових подушок.