Як часто оновлювати подушки – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Чому варто замінити подушки?

Подушки накопичують пил, шерсть домашніх тварин, лупу, залишки поту, жиру чи часточки шкіри. Усе це приваблює пилових кліщів та інших алергенів.

Відтак, подушки треба оновлювати не лише через те, що збивається наповнювач, а й тому, що від цього залежить стан шкіри та здоровий сон.

Загалом, існують кілька ознак, які свідчать, що пора оновити подушки:

подушки стали пласкими або наповнювач збився у грудки,

деформація подушки,

подушка стала незручною,

неприємний запах подушки,

подушка стала дуже брудною.



Коли потрібно замінювати старі подушки на нові / Фото Pexels

Коли міняти подушки, залежно від типу наповнювача

Кожен наповнювач має свій термін служби. Відтак, саме наповнювач може стати ключовим сигналом про те, що пора замінити подушки.

Так, експерти поділилися, скільки можуть прослужити подушки:

Подушки з натуральним пуховим чи пір'яним наповнювачем мають найдовший термін служби. Їх можна легко розпушити та почистити у хімчистці чи пральній машині (якщо вона має таку функцію). Складно сказати, як довго можуть прослужити такі подушки, проте вони не втрачатимуть своїх властивостей мінімум 3 роки.

мають найдовший термін служби. Їх можна легко розпушити та почистити у хімчистці чи пральній машині (якщо вона має таку функцію). Складно сказати, як довго можуть прослужити такі подушки, проте вони не втрачатимуть своїх властивостей мінімум 3 роки. Штучний пух та поліестер мають чи не найменший термін служби. Зазвичай, подушки з таким наповнювачем служать близько, а після – втрачають свої властивості та збиваються до купи. Експерти рекомендують використовувати подушки зі штучним пухом чи поліестером у гостьових кімнатах, де вони не так часто будуть потрібні, а отже – прослужать довше.

мають чи не найменший термін служби. Зазвичай, подушки з таким наповнювачем служать близько, а після – втрачають свої властивості та збиваються до купи. Експерти рекомендують використовувати подушки зі штучним пухом чи поліестером у гостьових кімнатах, де вони не так часто будуть потрібні, а отже – прослужать довше. Подушки Memory Foam (з ефектом пам'яті) потрібно оновлювати кожні 2 – 3 роки. Річ у тім, що наповнювач цих подушок з часом стискається, а тому – стає незручним для сну. Крім того, поролоновий наповнювач накопичує пил та алергени.

потрібно оновлювати кожні 2 – 3 роки. Річ у тім, що наповнювач цих подушок з часом стискається, а тому – стає незручним для сну. Крім того, поролоновий наповнювач накопичує пил та алергени. Подушки з мікрогранул чи гелю також потрібно оновлювати кожні 2 роки. Цей наповнювач також збивається, а тому з часом стає некомфортним для сну.



Як продовжити строк служби подушки / Фото Pexels

Чи можна продовжити строк служби подушок

Подушки, як і будь-яка інша річ у домі, потребують догляду. По-перше, користуйтеся наволочками чи чохлами, які захищатимуть подушку від надлишків жиру з тіла, поту та інших неприємних запахів.

По-друге, регулярно розпушуйте подушки, щоб зберегти їхню форму. Також можна залишати їх на відкритому повітрі, щоб сонце та вітер зробили природне очищення.

По-третє, не забувайте прати подушки чи здавати їх у хімчистку. За словами експертів, це потрібно робити двічі на рік.

Ну і звісно, відразу обробляйте плями, якщо забруднили подушку. У довгостроковій перспективі це дозволить запобігти неприємним запахам.