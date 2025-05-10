Сад наполнится утренним пением: цветы, которые привлекают птиц
- Цветы, такие как кампсис, монарда, подсолнухи и шалфей, привлекают птиц нектаром и семенами.
Для привлечения птиц важно выбирать местные растения, сажать их на солнечных участках и избегать пестицидов.
Кроме эстетической функции, цветы в саду могут стать настоящими магнитами для птиц. Они привлекают пернатых не только цветом и формой, но и обильным нектаром и семенами.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, если вы хотите, чтобы ваше утро начиналось с птичьего пения, стоит обратить внимание на растения, которые создают благоприятную среду для диких птиц. Что это за цветы, рассказываем далее.
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Кампсис
Это яркое вьющееся растение с красно-оранжевыми трубчатыми цветами привлекает птиц благодаря большому количеству нектара. Оно самостоятельно цепляется за стены и заборы, достигая до 9 метров в высоту, и создает прекрасный вертикальный акцент в саду.
Монарда
Эти насыщенно-розовые цветы выделяют аромат и нектар, привлекая птиц, пчел и бабочек. Монарды лучше растут на солнечных участках и не переносят застоя влаги, особенно в холодное время года.
Птиц привлекает нектар и семена растений / Фото Freepik
Подсолнухи
Подсолнухи – классика, которая не только украшает участок, но и служит источником семян для синиц, зябликов и воробьев. Их большие соцветия с яркими лепестками привлекают внимание не только людей, но и пернатых.
Шалфей
Растения шалфея выращивают как ради декоративного цветения, так и ради ароматных листьев. Они обеспечивают птиц нектаром и хорошо чувствуют себя на солнечных, защищенных участках.
Как правильно посадить цветы для птиц
Чтобы ваш цветник действительно стал местом притяжения для пернатых:
- Выбирайте местные сорта растений – они лучше привлекают местные виды птиц.
- Сажайте цветы на солнечных участках с хорошей вентиляцией.
- Поливайте растения регулярно, особенно в первые недели после высадки.
- Избегайте использования пестицидов – они вредны для насекомых, которыми питаются птицы.
- Комбинируйте высокие и низкие растения, чтобы создать естественную многоуровневую структуру.
Кстати, привлекая пернатых в свой сад, важно позаботиться об их безопасности. В частности предотвратить столкновения птиц с окнами.