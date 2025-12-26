Работает лучше уксуса и соды: названо средство, которое поможет эффективно прочистить слив

Многие пользователи соцсетей советуют использовать белый уксус и пищевую соду для прочистки сливов. Однако на самом деле эти вещества сами по себе недостаточно мощные, чтобы расщепить жир.

Моющее средство для посуды расцепит жир в трубе всего за 15 минут, передает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Как эффективно прочистить слив?

Белый уксус и пищевую соду часто советуют в интернете для устранения засоров, ведь вместе они образуют сильную пенную реакцию, которая может сдвинуть часть грязи. Однако это довольно мягкие вещества, и они не справляются с жиром в трубах, который является основной причиной бактерий и засоров.

Моющее средство для посуды создано именно для расщепления масел и жира, поэтому оно растворяет липкий слой внутри трубы и помогает тщательно прочистить слив. Это простой, но очень эффективный способ глубокой очистки раковины, который помогает предотвратить будущие засорения или убрать незначительные закупорки без затрат на специальные средства для труб.

Если вы прочищаете раковину уксусом и содой, обязательно нужно использовать моющее средство для посуды.

Как прочистить слив в раковине, используя только натуральные средства

Начните с того, что засыпьте в слив 100 граммов пищевой соды – она покроет стенки труб и поможет пенной реакции проникнуть глубже.

Залейте в слив 120 миллилитров белого уксуса. Образовавшиеся пузырьки,, помогут разрыхлить грязь.

Подождите одну – две минуты, пока пена спадет.

Вылейте в слив 250 миллилитров моющего средства для посуды.

После этого не трогайте слив не менее 15 минут, чтобы средство успело растворить и размягчить жирные остатки.

Когда время пройдет, наполните чайник до краев, вскипятите воду и залейте кипяток в раковину.

Горячая вода растопит размягченный жир и смоет застрявшие частички – и слив в раковине станет чистым.

Моющее средство для посуды лучше всего расщепляет жир / Фото Pexels

Southern Living отмечает, что после того как слив удалось прочистить, важно сделать все возможное, чтобы засоры не появлялись снова. Вот несколько советов от специалистов, которые помогут сохранить трубы чистыми:

Используйте сеточки на сливах, чтобы задерживать волосы, остатки пищи и другой мусор еще до того, как он попадет в трубы.

Запомните – жир, масло, смазку – никогда нельзя сливать в раковину, ведь, охлаждаясь, они затвердевают и прилипают к стенкам труб.

Возьмите за привычку регулярно заливать в каждый слив несколько чашек очень горячей (но не кипящей) воды, чтобы смыть остатки мыла и налета.

Почему конденсат на окнах – это серьезная проблема?

Зимой во многих домах появляется конденсат – запотевшие окна, сырость и плесень, возникающие из-за контакта теплого влажного воздуха с холодными поверхностями, плохую вентиляцию и недостаток стабильного отопления.

Конденсат способствует появлению черной плесени, которая портит дом и может вызвать проблемы с дыханием, аллергию и обострение астмы, особенно у детей, пожилых людей и аллергиков.