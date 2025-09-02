Лаванда привлекает своим успокаивающим ароматом и приятным оттенком цветов. Однако, к сожалению, радовать этими особенностями она может ограниченное количество времени.

В эксклюзивном интервью 24 Канала фермер и основательница бренда lavandAnna Анна Збинская рассказала, как долго может цвести лаванда и что делать, чтобы этот период продлить.

Как долго цветет лаванда и что поможет продлить ее сезон?

Как объясняет Анна Збинская, лаванда цветет в течение 4 недель, и при правильной посадке, то есть на солнечном месте, гарантирует красивое цветение в течение этого периода.

Однако из-за такого небольшого временного промежутка не стоит расстраиваться, ведь продлить сезон лаванды реально. Для этого можно добавлять азотные удобрения, что сделает кусты растения яркими и гарантирует равномерное цветение.

В то же время, если хочется увидеть повторное цветение в один сезон, то есть летом и осенью, то для осеннего цветения стоит срезать цветы немного раньше. Примерно – на второй неделе после начала цветения для того, чтобы лаванду стимулировать к появлению повторных цветов уже осенью.

В таком случае новые цветы могут появиться ориентировочно в сентябре – октябре, а цвести будут до морозов.

Цветение лаванды: смотрите фото

Что стоит знать об уходе за лавандой?

Лаванда, как и другие растения, имеет свои особенности ухода. В частности, одним из распространенных вопросов является то, нужно ли обрезать кусты после цветения.

Как оказывается, это обязательно следует делать, ведь это стимулирует рост новых побегов и помогает защитить лаванду от того, чтобы внутри куст не деревенел.