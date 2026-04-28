Зачем класть виновную пробку в холодильник: хитрость, которая поможет сохранить продукты дольше

Обычная винная пробка, которую большинство людей без колебаний выбрасывает после открытия бутылки, может стать полезным помощником на кухне. Благодаря своим природным свойствам, он способен поглощать влагу и запахи, помогая поддерживать свежесть продуктов в холодильнике.

Как работает винная пробка в холодильнике – пишет Netmums.

Смотрите также Как превратить ванну в "люкс": простые дизайнерские решения

Почему пробка работает?

Виновную пробку изготовляют из коры пробкового дуба – натурального материала, который широко используется в разных сферах благодаря своей структуре. Он легок, пористый и хорошо впитывающий влагу, а также способен содержать посторонние запахи. Именно эти свойства делают его полезным в обиходе, в частности, для использования в холодильнике.

Как это помогает продуктам?

Регулирует влажность

В холодильнике постоянно образуется конденсат – через открывание дверцы и изменение температуры. Пробка впитывает избыточную влагу, благодаря чему среда становится более стабильной. Это помогает овощам и фруктам дольше оставаться свежими и не портиться преждевременно.

Поглощает запахи

Рыба, сыр, мясо – все эти продукты имеют сильные ароматы, которые легко смешиваются. Пробка действует как природный абсорбент, постепенно впитывая запахи и уменьшая их интенсивность.

Помогает хранить овощи и фрукты

Если положить несколько пробок в контейнер с овощами, они помогут поддерживать оптимальный уровень влажности. Это особенно полезно для продуктов, которые быстро увядают или становятся мягкими.



Как работает винная пробка в холодильнике / Фото Pexels

Как правильно использовать пробку?

Чтобы получить эффект:

положите несколько пробок на полки или в ящики для овощей,

используйте сразу несколько штук для лучшего результата,

меняйте их каждые несколько недель, ведь со временем они насыщаются влагой.

После использования пробки не обязательно выбрасывать. Это экологический материал, который можно повторно применить – например, для декора, подставок или мелких изделий.

Экономит ли это электроэнергию?

Издание Blikk отмечает, что, несмотря на популярные советы в интернете, винная пробка не влияет на потребление электроэнергии. У современных холодильников есть собственные системы терморегуляции., и небольшой кусок дерева не может изменить их работу.

Чтобы реально уменьшить расход электричества, стоит:

следить за состоянием уплотнителя

не ставить холодильник у источников тепла

не перегружать камеру

регулярно обслуживать технику.

Раньше мы писали, что специалисты рекомендуют проверять герметичность дверцы холодильника с помощью полоски бумаги или пищевой пленки. Поврежденный уплотнитель может привести к нестабильной температуре., более быстрой порчи продуктов и увеличения потребления электроэнергии.