Не только защита от непогоды: 3 способа, как крыша может улучшить энергоэффективность дома

Современная крыша – это уже не просто защита от непогоды. Это инструмент для экономии энергии, повышения комфорта в доме и рационального использования ресурсов.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, это разумная инвестиция в энергию. Как крыша может стать источником энергоэффективности и помочь сократить расходы, рассказываем дальше.

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Улучшенная изоляция и вентиляция

Самое очевидное, но одновременно одно из самых эффективных изменений при замене крыши – это обновление изоляции и вентиляции. Эти компоненты существенно влияют на способность дома удерживать тепло зимой и оставаться прохладным летом.

Новые материалы и качественная подкладка создают прочный тепловой барьер, а продуманная вентиляция дает возможность чердаку дышать, уменьшая внутренний перегрев.

Цвет крыши имеет значение

При выборе кровельного материала следует учесть не только форму и стоимость, но и цвет. Темная черепица поглощает больше тепла, тогда как светлая – отражает солнечное излучение.

Светоотражающие материалы

Один из самых новых трендов – использование кровельных материалов, которые не поглощают, а отражают солнечный свет. Такая крыша уменьшает нагрев чердака, что позволяет снизить потребление энергии на кондиционирование.

"Прохладная" черепица, металлические крыши с отражающим покрытием или специальная глина – все это варианты для тех, кто стремится совместить современный вид с энергоэффективностью.

Кстати, чтобы крыша как можно дольше служила и хорошо выполняла свои функции, важно ежегодно очищать ее от мха.