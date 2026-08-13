Брусчатка из пакетов: украинец продемонстрировал необычный способ обустроить двор

Украинец продемонстрировал необычный способ самостоятельно вымостить двор брусчаткой. Видео с простым методом быстро привлекло внимание пользователей сети: мужчина предложил заливать бетонный раствор в обычные пакеты и использовать их для мощения двора.

По словам автора видео с ником vi.acheslav4766, такой способ позволяет обойтись без специальных форм для изготовления брусчатки. При этом перед началом работ необходимо правильно подготовить основу.

Как сделать брусчатку своими руками?

Сначала на подготовленный участок мужчина советует уложить агроположение, после чего засыпать поверхность щебнем фракции 5,20 миллиметра. Такое основание помогает подготовить площадку перед укладкой самодельных элементов.

Для приготовления бетонной смеси автор использует:

1 ведро цемента;

3 ведра песка;

2 ведра щебня;

100 граммов пластификатора.

Все компоненты смешивают до получения однородного раствора. После этого бетон заливают в пакеты, придавая им примерно одинаковую форму. Далее наполненные раствором пакеты выкладывают непосредственно на подготовленную поверхность двора. После затвердевания бетона упаковку снимают, а полученные элементы остаются на месте в качестве своеобразной самодельной брусчатки.

Как сделать брусчатку своими руками: смотрите видео

Почему видео заинтересовало пользователей?

Такий метод привернув увагу прежде всего своєю простотою. Для нього не потрібні готові форми для тротуарної плитки, а основні матеріали можна знайти практично в будь-якому будівельному магазині.

Однако прежде чем повторять этот способ, стоит учесть, что прочность и долговечность такого покрытия зависят не только от рецепта смеси. Важны качество цемента и других компонентов, количество воды, правильное уплотнение раствора, толщина будущего покрытия, подготовка основания и условия затвердевания бетона.