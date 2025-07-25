Как сделать праздничную цветочную композицию из бутылки вина: эффектно, просто и с душой

Сочетание вина и цветов – классика праздничных событий, которая никогда не теряет актуальности. А что если объединить эти два символа в одну яркую и оригинальную композицию?

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, изделие своими руками из винных бутылок – тренд, позволяющий создать не просто красивый центральный элемент стола, а еще и креативный подарок или декор, что запомнится. Как воплотить в жизнь такой проект, рассказываем далее.

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Как сделать цветочную композицию из бутылки вина?

Подготовьте основу

Возьмите квадратный блок флористической пены и прижмите к нему пробку бутылки, чтобы сделать отверстие. Если бутылка пустая, добавьте внутрь немного песка или воды – это сделает ее более устойчивой.

Собирайте цветы

Размещайте стебли в пене по кругу, пока она полностью не будет покрыта. Добавляйте текстуру – перья, палочки, веточки или декоративные ягоды. Это придаст композиции глубины.

Как сделать декор своими руками: смотрите видео

Оформите детали

Украсьте горлышко бутылки лентой, шпагатом или кружевом. Если она пустая, внутрь можно вставить мерцающие гирлянды на батарейках для уютного сияния.

Креатив и универсальность

Цветочная композиция из бутылки вина – идеальное решение для вечеринки, свадьбы, романтического ужина или подарка с изюминкой. Она не только красивая, но и функциональная – даже полная бутылка остается доступной для использования. А главное – это шанс проявить творчество, сделать что-то своими руками и добавить немного праздника в обычный день.

К слову, новую жизнь можно подарить и старым горшкам, превратив контейнеры для рассады в стильный декор.