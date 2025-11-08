Что беспощадно ворует ваши деньги: топ-5 действенных способов сделать дом энергоэффективным

Рост цен на энергоносители и холодная осень заставляют украинцев задуматься об экономии. Энергоэффективность – это не только о меньших счетах, но и о комфорте в доме и заботе об окружающей среде.

24 Канал со ссылкой на Energy Saving Tips расскажет о 5 простых, но действенных советах, которые помогут сделать ваш дом энергосберегающим уже сегодня.

Смотрите также Энергетический паспорт вашего дома: зачем он нужен и как приближает вас к энергонезависимости

Проверьте теплоизоляцию. Больше всего тепла теряется через окна, двери и крышу. Проверьте уплотнители, заклейте щели или установите энергосберегающие окна. Это уменьшит потери тепла до 30%. Установите терморегуляторы. Регулируйте температуру в каждой комнате. Даже снижение на 1°C может сократить потребление энергии на 5 – 7%. Выключайте приборы из розетки. Бытовая техника в "режиме ожидания" тоже потребляет энергию – до 10% от месячного счета. Открывайте шторы днем. Солнечный свет естественно обогревает помещение. А на ночь - закрывайте шторы, чтобы сохранить тепло. Используйте "умные" розетки и таймеры. Они помогут автоматически выключать приборы, когда вас нет дома.



Используйте "умные" розетки / Фото Africa Images

Какой вид отопления лучше выбрать для квартиры?

С началом отопительного сезона вопрос выбора эффективной системы обогрева становится особенно актуальным. Как пишет DBUY, преимущества и недостатки имеет как централизованное, так и автономное отопление.

Централизованное отопление в Украине популярно из-за отсутствия необходимости в установке оборудования и техническое обслуживание со стороны специальных служб, но имеет недостатки, такие как зависимость от графика и невозможность регулирования температуры.

Автономное отопление, распространено в новостройках, обеспечивает независимость от городских служб и экономию средств, однако зависит от технического состояния котельной и имеет высокую стоимость монтажа.

Как модернизировать свои батареи, чтобы не переплачивать?