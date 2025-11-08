Що нещадно краде ваші гроші: топ-5 дієвих способів зробити оселю енергоефективною
Зростання цін на енергоносії та холодна осінь змушують українців замислитися про економію. Енергоефективність – це не лише про менші рахунки, а й про комфорт у домі та турботу про довкілля.
24 Канал з посиланням на Energy Saving Tips розкаже про 5 простих, але дієвих порад, які допоможуть зробити вашу оселю енергоощадною вже сьогодні.
- Перевірте теплоізоляцію. Найбільше тепла втрачається через вікна, двері й дах. Перевірте ущільнювачі, заклейте щілини або встановіть енергозберігаючі вікна. Це зменшить втрати тепла до 30%.
- Встановіть терморегулятори. Регулюйте температуру в кожній кімнаті. Навіть зниження на 1°C може скоротити споживання енергії на 5 – 7%.
- Вимикайте прилади з розетки. Побутова техніка у "режимі очікування" теж споживає енергію – до 10% від місячного рахунку.
- Відкривайте штори вдень. Сонячне світло природно обігріває приміщення. А на ніч — зачиняйте штори, щоб зберегти тепло.
- Використовуйте "розумні" розетки та таймери. Вони допоможуть автоматично вимикати прилади, коли вас немає вдома.
Який вид опалення краще обрати для квартири?
З початком опалювального сезону питання вибору ефективної системи обігріву стає особливо актуальним. Як пише DBUY, переваги та недоліки має як централізоване, так і автономне опалення.
Централізоване опалення в Україні популярне через відсутність потреби у встановленні обладнання та технічне обслуговування з боку спеціальних служб, але має недоліки як-от залежність від графіка та неможливість регулювання температури.
Автономне опалення, поширене у новобудовах, забезпечує незалежність від міських служб і економію коштів, проте залежить від технічного стану котельні і має високу вартість монтажу.
Як модернізувати свої батареї, щоб не переплачувати?
Раніше ми писали, що встановлення світловідбивної фольги за батареями допомагає відбивати тепло назад у кімнату.
Герметизація щілин та використання килимів може суттєво знизити втрати тепла і підвищити ефективність опалення.