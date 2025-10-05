Для многих воскресенье ассоциируется с генеральной уборкой в доме перед новой неделей. Но на самом деле выходные часто переполнены встречами, путешествиями или просто отдыхом, и не всегда есть силы или желание на уборку.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, именно поэтому понедельник становится прекрасной возможностью навести порядок и задать правильный тон всей неделе. На каких зонах дома стоит сосредоточиться, чтобы повлиять на ощущение чистоты и добавить организованности, рассказываем далее.

Что стоит убирать по понедельникам?

Помойте посуду

Если после выходных в раковине осталась посуда, утро понедельника – идеальное время, чтобы разобрать ее. Запустите посудомоечную машину или быстро перемойте все вручную, и кухня сразу будет выглядеть опрятнее.

Позаботьтесь о полу

Выходные часто приносят в дом мелкий мусор и пыль. Начните неделю с мытья или хотя бы подметания пола. Это не только освежит пространство, но и улучшит качество воздуха в помещении.

Разберите белье

Чистое, но не сложенное белье может создавать ощущение беспорядка. Сложите его в удобное время, например, вечером, смотря сериал. Если нужно, запустите новую стирку – так вы избежите накопления кучи вещей до конца недели. Особенно полезно в понедельник постирать полотенца.

Вынесите мусор

После активных выходных мусора в доме обычно становится больше. Начните неделю с чистых ведер – это мелочь, которая сильно влияет на ощущение свежести.

Приведите в порядок кухню

Столешницы и плита часто остаются после выходных с пятнами и крошками. Быстрое протирание поверхностей сделает кухню намного приятнее для пользования.

Не забудьте о ванной комнате

Небольшое обновление в ванной – еще один хороший понедельничный ритуал. Протрите зеркала, плитку, раковину и унитаз. Регулярная еженедельная чистка поможет избежать появления известкового налета, плесени и грибка.

Даже небольшие задачи могут сделать дом чище / Фото Freepik

Как постоянно поддерживать чистоту дома?

Как пишет The Spruce, чтобы жилье оставалось чистым, а поддержание порядка дома не вызывало напряжения, стоит обратить внимание на такие советы:

Двигайтесь постепенно – начните с ежедневных мелких задач, а со временем добавьте более масштабную уборку раз в неделю.

Распределяйте обязанности – определите дни или задачи для каждого члена семьи, учитывая их график.

Не бойтесь просить помощи – привлекайте родственников, друзей или даже услуги клининга, если самостоятельно сложно справиться.

Будьте снисходительны к себе – если не все успели, не упрекайте себя, а цените уже сделанное.

Слушайте свое тело – в случае усталости или плохого самочувствия перенесите уборку на другой день.

Как облегчить уборку дома?

Контроль беспорядка и засорения дома не обязательно должен быть изнурительным делом.

Облегчить уборку можно, проводя расхламление, сохраняя средства для чистки в легкодоступных местах и используя очиститель воздуха или робот-пылесос.